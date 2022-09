Brutte notizie per i possessori di iPhone e iPad (o per chi desidera acquistare uno di questi popolari prodotti di Apple) arrivano dal colosso di Cupertino: a partire dal prossimo mese, infatti, sono previsti degli aumenti nell’App Store.

In particolare, Apple ha reso noto che a partire dal 5 ottobre i prezzi delle applicazioni e degli acquisti in-app (ad eccezione degli abbonamenti che si rinnovano in automatico) aumenteranno nell’App Store in tutti i Paesi europei, oltre che in Cile, Egitto, Giappone, Malesia, Pakistan, Corea del Sud e Vietnam.

L’App Store alza i prezzi e a pagare sono gli utenti iPhone e iPad

Stando a quanto è possibile apprendere, l’aumento dei prezzi programmato per il prossimo mese è legato all’attuale svalutazione dell’euro nei confronti del dollaro.

Ciò significa che, a partire dal prossimo mese, i possessori di iPhone e iPad in Europa dovranno sopportare un aumento che dovrebbe riguardare tutte le applicazioni.

Ricordiamo, a tal proposito, che l’App Store consente agli sviluppatori di app di proporre le rispettive applicazioni a dei prezzi pre-determinati da Apple e saranno proprio questi ad aumentare: e così, a titolo di esempio, quello più basso passerà da 0,99 euro a 1,19 euro mentre quello più elevato passerà da 999 euro a 1.199 euro.

Apple adegua periodicamente i livelli di prezzo dell’App Store nei vari mercati in cui questo è disponibile e probabilmente alcuni sviluppatori, preso atto delle modifiche in programma per il prossimo mese, adegueranno il prezzo delle rispettive app per provare a ridurre al minimo l’aumento per gli utenti iPhone e iPad.

Non è certo un segreto che le applicazioni rappresentino uno dei punti di forza dell’esperienza complessiva offerta da Apple con iPhone e iPad e, pertanto, se avete in progetto di acquistare una o più app, ora sapete che avete tempo fino al 5 ottobre per farlo prima che vengano introdotti gli aumenti programmati.