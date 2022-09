Il team di WhatsApp sta continuando a lavorare sui sondaggi con l’introduzione di nuove opzioni per WhatsApp Desktop.

La scorsa settimana la versione 2.22.20.11 di WhatsApp Beta per Android ha rivelato che gli utenti potranno sfruttare la funzione dei sondaggi attraverso una scorciatoia che verrà aggiunta nella scheda dedicata alla condivisione presente all’interno delle chat.

Oggi è emerso che WhatsApp sta migliorando questa funzionalità per WhatsApp Desktop supportando le opzioni di ordinamento dei sondaggi.

In arrivo la possibilità di ordinare le opzioni dei sondaggi su WhatsApp Desktop beta

Come si può notare nello screenshot catturato da WABetaInfo, WhatsApp Desktop consentirà agli utenti di ordinare le opzioni del sondaggio prima di condividerlo con il gruppo.

Al momento questa funzione è ancora in fase di sviluppo e verrà rilasciata in un futuro aggiornamento di WhatsApp Desktop Beta.

Su WhatsApp Desktop beta è in arrivo anche la possibilità di modificare i messaggi inviati, una funzionalità in lavorazione già dallo scorso maggio con la versione 2.22.13.4 beta, ma che non è ancora disponibile a livello globale.

