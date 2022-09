Il team di WhatsApp è al lavoro su una funzione particolarmente attesa già da qualche mese: esatto, stiamo proprio parlando della possibilità di modificare i messaggi. La novità è che gli sviluppatori sono impegnati per introdurla anche nella versione Desktop beta dell’app di messaggistica.

WhatsApp Desktop beta: in arrivo la modifica dei messaggi

La funzione che permette di modificare i messaggi inviati di WhatsApp è in lavorazione già dallo scorso maggio con la versione 2.22.13.4 beta, ma non è ancora disponibile a livello globale. Del resto siamo abituati ad attendere prima di poter vedere novità importanti a bordo della celebre app targata Meta, e questo costituisce senza dubbio un cambiamento rilevante. Già qualche mese fa abbiamo avuto modo di iniziare a scoprire come dovrebbe funzionare la modifica, che permetterebbe di andare a correggere eventuali errori di digitazione, ma che non dovrebbe includere una cronologia delle modifiche (almeno per ora).

La modifica dei messaggi dovrebbe funzionare allo stesso modo su WhatsApp Desktop, come potete vedere dall’immagine qui in basso. Per ora non risulta ancora disponibile neanche in beta, ma grazie alle anticipazioni fornite da WABetaInfo possiamo già avere un’idea di come sarà.

Come potete vedere qui sopra, WhatsApp sta sviluppando una nuova finestra che consente agli utenti di inserire il testo che andrà a sostituire quello originale. Purtroppo per ora non abbiamo ulteriori dettagli, e non sappiamo se ci sarà una limitazione temporale per la modifica o se sarà mai integrata una cronologia delle modifiche (come già avviene altrove).

Non sappiamo quanto dovremo attendere ancora prima di vedere la funzione in azione, ma sicuramente dovrà passare dalla fase beta prima di approdare su WhatsApp Desktop stabile. Si tratta di una novità che state aspettando da tempo?

