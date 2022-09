Gli utenti alla ricerca delle offerte giuste per acquistare un nuovo computer prestino attenzione, perché la giornata di oggi, terzo lunedì del mese di settembre 2022, si è aperta in maniera molto movimentata su Amazon: il colosso dello shopping online propone sconti su prodotti Huawei, Lenovo, HP e MSI, con sconti che toccano anche un massimo di 800 euro.

Prima di gettarci a capofitto nelle offerte, è importante porre la solita premessa di carattere generale: tutti i prodotti riportati nei paragrafi che seguono sono venduti e spediti da Amazon, che mette sul piatto anche l’ottimo servizio clienti e permette ai clienti muniti di sottoscrizione di beneficiare della spedizione Prime gratuita.

Per semplificarvi la consultazione e il reperimento dei prodotti di vostro interesse, abbiamo provveduto a suddividere le offerte in base al brand.

Offerte Huawei Week su Amazon

Per quanto riguarda i dispositivi del produttore cinese, le offerte sono attive nell’ambito della promozione Huawei Week e toccano notebook, ma anche tablet (qui non trattati) e periferiche. Ecco gli sconti più interessanti:

Altre offerte sono disponibili a questo link:

Offerte Lenovo su Amazon

Quanto a Lenovo, i prodotti in offerta sono tre, tutti della linea IdeaPad 3, di cui uno talmente basico da non meritare neppure di essere preso in considerazione. Ecco gli altri:

Offerte HP su Amazon

Con HP scende ancora il numero delle offerte (ce n’è solo una), ma sale nettamente il livello: parliamo di un notebook da gaming della gamma Victus. Ecco l’offerta:

Offerte MSI su Amazon

Infine, MSI schiera un bel numero di prodotti in queste offerte, con soluzioni che coprono più target e sconti che arrivano anche a 800 euro. Ecco i link per l’acquisto:

Altri prodotti sono disponibili al seguente link:

