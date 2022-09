La bella stagione volge ormai al termine, e dopo il caldo torrido per molti è il momento di riprendere l’attività fisica sfruttando le temperature più accettabili. È sempre possibile uscire per correre, fare qualche passeggiata salutare o una bella pedalata, soprattutto se vivete in piccole città o paesini, ora che le restrizioni sono sostanzialmente cessate.

Se finora vi siete basati solo sulle sensazioni e state cercando un valido aiuto per rimettervi in forma, vi può tornare molto utile un prodotto come lo smartwatch D18, in promozione su TomTop. Si tratta di un dispositivo davvero economico ma in grado di fornirvi numerose informazioni relative alle attività fisiche. E quando siete in casa o al lavoro vi può mostrare le notifiche dallo smartphone, senza che dobbiate accenderlo ogni volta, perdendo tempo.

Grazie al sensore posto nella parte inferiore è possibile conoscere in tempo reale non solo la frequenza cardiaca ma anche la pressione del sangue, informazioni molto utili anche a riposo. E non mancano le funzioni di fitness tracking, che tengono il conto dei passi percorsi, analizzano la qualità del sonno e vi segnalano quando siete stati seduti troppo a lungo, con un promemoria che vi invita ad alzarvi e fare un po’ di movimento.

La batteria ricaricabile da 100 mAh garantisce fino a 30 giorni di autonomia, anche se ovviamente è un dato che cambia a seconda della tipologia di utilizzo, così non dovrete pensare sempre e solo alla ricarica. La presenza della certificazione IP65 vi assicura la possibilità di utilizzarlo anche sotto la pioggia senza che lo smartwatch ne debba risentire. Nemmeno il sudore, per quanto copioso, potrà creare problemi, sarà sufficiente risciacquare lo smartwatch sotto l’acqua corrente al termine dell’allenamento per averlo nuovamente pronto all’uso.

Non è necessario nemmeno un cavetto per la ricarica, visto che basta rimuovere una parte del cinturino per scoprire il connettore USB, che potrete quindi inserire in un qualsiasi caricabatterie, anche quello dello smartphone, in un power bank o in una porta del vostro computer. Potrete perfino utilizzare lo smartwatch per scattare le foto dallo smartphone, grazie alla funzione di telecomando Bluetooth, per foto di gruppo sempre perfette, senza corse e senza chiedere aiuto a nessuno.

Lo smartwatch D18 è in vendita in cinque colorazioni, così da adattarsi alle esigenze e ai gusti di ognuno, con un prezzo scontato che al momento non ha rivali. A seguire il link per l’acquisto, ricordando che il prezzo include IVA, spese di spedizione dalla Cina ed eventuali dazi doganali o tasse al momento dell’arrivo del prodotto in Europa. Non pagherete quindi un solo centesimo in più rispetto a quanto indicato.

