Nella giornata di oggi, 17 settembre, Euronics — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — ha deciso di lanciare una nuova iniziativa promozionale: il Sottocosto ONLINE del noto rivenditore comprende sconti fino al 50% su una lista ampia e variegata di prodotti tecnologici, tra i quali figurano iPhone e smartphone Android, wearable, computer e non solo.

Offerte “Sottocosto” di Euronics (fino al 26 settembre)

Come espressamente segnalato nel banner sul sito della catena, l’iniziativa promozionale Sottocosto di Euronics è disponibile solo ed esclusivamente online; niente da fare, dunque, per i punti vendita fisici. Questi ultimi tornano comunque utili nel momento in cui il rivenditore non garantisce la spedizione gratuita, tuttavia permette di prenotare e ritirare il proprio acquisto in negozio senza costi aggiuntivi. Gli sconti previsti arrivano fino al 50% e il periodo di validità si estende da oggi al 26 settembre, dunque giusto per una decina di giorni.

Passiamo subito alle offerte, già suddivise per categoria per facilitarvene la consultazione.

Smartphone

Wearable

Notebook e computer all-in-one

Periferiche e accessori

La promozione Sottocosto di Euronics comprende anche grandi e piccoli elettrodomestici e prodotti audio video, oltre ad altre colorazioni dei prodotti linkati sopra. Per tutte le offerte della promozione potete fare riferimento al link sottostante:

