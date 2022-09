Lo scorso luglio il team di Snapchat ha annunciato il lancio della versione Web di questo popolare social network, portando così la piattaforma oltre il mondo mobile e permettendo gli utenti di sfruttare tutte le sue potenzialità anche con un computer.

Nelle scorse ore il colosso dei social network ha reso noto che questa soluzione, riservata fino ad oggi agli utenti che hanno sottoscritto un piano in abbonamento (noto con il nome di Snapchat+), è finalmente disponibile per tutti gli interessati.

Anche per Snapchat è arrivata l’ora di sbarcare sul Web

Su Snapchat for Web gli utenti avranno la possibilità di conversare con i propri amici (e le chat saranno sincronizzate tra i vari dispositivi posseduti) ed effettuare chiamate video.

Si tratta di un’importante novità per questo social network, che da tempo lavora a tale progetto, per il quale non ha nascosto di avere grandi aspettative, anche per rendere la piattaforma più competitiva con quelle della sempre più agguerrita concorrenza.

Con Snapchat for Web gli utenti avranno più spazio per chattare con gli amici ed effettuare videochiamate nella stessa finestra, potendo fare entrambe le cose contemporaneamente.

E per rendersi conto di quello che potrebbe essere l’impatto per Snapchat di questa nuova soluzione basti pensare che in estate il social network ha reso noto che ogni mese sono oltre cento milioni gli utenti che sfruttano il servizio di videochiamate offerto dalla piattaforma.

Come accedere alla versione Web

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate provare la nuova soluzione pensata dal team di sviluppatori di questo social, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link usando il browser Google Chrome:

accedi a Snapchat for Web

Per accedere alla piattaforma sarà necessario effettuare il login, inserendo il proprio username (o l’indirizzo email) e la relativa password.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.