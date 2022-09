Un paio di settimane fa BMW ha annunciato la piattaforma Neue Klasse che porterà una serie di vantaggi alle sue batterie grazie all’impiego di celle più efficienti.

Uno dei vantaggi riguarda l’autonomia delle batterie per le auto elettriche, poiché la casa automobilistica bavarese parla di 621 miglia (1.000 chilometri) tra una ricarica e l’altra.

BMW prevede che le nuove batterie inizieranno a essere introdotte in un veicolo di produzione intorno al 2025 e stima che forniranno un’autonomia superiore di circa il 30 percento, che nei veicoli elettrici di punta della Casa corrisponde a 1.000 km.

Tuttavia il dirigente dell’azienda Thomas Albrecht ha confermato in una recente intervista che BMW non ha intenzione di andare oltre i 1000 chilometri di autonomia, anche se sarebbe teoricamente possibile.

Le batterie BMW garantiranno al massimo 1000 chilometri di autonomia

Il motivo è collegato alla maggiore rapidità di ricarica delle batterie, oltre all’incremento della loro autonomia. Secondo le stime iniziali di BMW, le batterie Gen6 saranno in grado di supportare la ricarica con circa 270 kW, ossia circa il 30 percento più veloce delle batterie dell’attuale generazione di BMW, senza impatti negativi sulla vita degli accumulatori.

Il dirigente BMW sottolinea che le prossime normative obbligheranno i produttori a garantire una certa durata delle batterie e cita gli Stati Uniti come esempio, dove sarà richiesto come minimo l’80% delle prestazioni dopo 10 anni di utilizzo.

Per la piattaforma Neue Klasse BMW utilizzerà batterie nuove e più compatte con due altezze disponibili a seconda della loro applicazione, inoltre la chimica cellulare verrà modificata per includere più contenuto di nichel sul lato del catodo, mentre il contenuto di cobalto verrà ridotto. In questo modo le batterie Gen6 avranno una densità di energia volumetrica superiore del 20% e un calo di peso stimato del 10-20%.

Un paio di mesi fa BMW ha deciso di richiamare un ristretto numero di auto elettriche in quanto potenzialmente a rischio di incendio.

Potrebbe interessarti: Ma l’auto elettrica è davvero ecologica e sostenibile? Ecco alcune risposte