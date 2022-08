BMW ha deciso di richiamare un ristretto numero di auto elettriche in quanto potenzialmente a rischio di incendio. Le preoccupazioni della casa automobilistica sono legate a un possibile difetto della batteria ad alta tensione che potrebbe provocare un cortocircuito elettrico.

Il richiamo è stato emesso dopo che BMW è venuta a conoscenza di una problematica emersa negli ultimi mesi secondo cui alcuni pezzi di catodo stavano filtrando nella cella della batteria fornita da Samsung SDI. Le auto elettriche interessate dal problema sono state una BMW i4 eDrive40, un SUV iX xDrive50 e un iX M60, tutte immatricolate nel 2022.

Il problema sarebbe un difetto delle batterie

BMW afferma di non aver ricevuto alcuna segnalazione di incidenti o lesioni a causa del difetto della batteria, ma di aver deciso comunque di attivare la campagna di richiamo per 83 auto che sono state vendute negli Stati Uniti.

Per queste vetture BMW consiglia ai proprietari di non guidarle, di parcheggiarle all’esterno o lontano da altri veicoli e strutture che potrebbero incendiarsi e di non metterle sotto carica fino a quando i concessionari BMW non avranno provveduto a sostituire le batterie gratuitamente.

All’inizio di questa estate anche Ford ha emesso un richiamo per 49.000 SUV Mustang Mach-E per timore che un difetto di sicurezza potesse rendere immobile il veicolo, inoltre Toyota ha richiamato la bZ4X dopo aver riscontrato che i bulloni del mozzo allentati potevano causare il distacco delle ruote durante la guida.

Anche Chevy Bolt è stata richiamata dopo che General Motors ha segnalato almeno 19 incendi di batterie fornite da LG a causa di celle difettose, inoltre altri veicoli elettrici sono stati richiamati per vari bug del software e altri problemi minori.

I ricercatori hanno stabilito che la stragrande maggioranza dei veicoli elettrici è a basso rischio di incendi delle batterie, tuttavia i dati raccolti finora non abbondano poiché il settore è ancora agli esordi.

