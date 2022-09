Negli ultimi anni TikTok è divenuta una delle piattaforme social più popolari, soprattutto tra i giovanissimi, costringendo la concorrenza a correre ai ripari.

Sempre più spesso ci è capitato di parlare di funzionalità di TikTok a cui si sono “ispirati” gli altri social network ma, a quanto pare, anche il suo team a volte si trova costretto a guardarsi intorno e a prendere spunto dalla concorrenza.

Almeno ciò è quanto suggerisce l’annuncio nelle scorse ore di TikTok Now, soluzione che è stata definita come un nuovo modo che consentirà agli utenti di condividere i loro “momenti più autentici”.

Arriva TikTok Now, la nuova app per chi vuole l’autenticità

In sostanza, TikTok Now è il nuovo strumento pensato per consentire agli utenti di condividere foto e video “genuini” e raccontare agli amici più stretti le loro esperienze quotidiane.

Ogni giorno gli utenti riceveranno una notifica con cui verrà chiesto loro di girare un video di 10 secondi o scattare una foto per condividere in modo facile e veloce quello che stanno facendo: se acconsentiranno, TikTok Now userà entrambe le fotocamere dello smartphone (sia quella frontale che quella posteriore), realizzando così un contenuto più particolare.

Questa nuova funzionalità ricorda tanto quella di un’app francese, chiamata BeReal, che si basa proprio su una notifica quotidiana che incoraggia gli utenti a condividere una foto di loro stessi e dei loro dintorni in una finestra di un paio di minuti selezionata casualmente ogni giorno.

I test relativi a TikTok Now inizieranno anche in Italia nelle prossime settimane e il servizio sarà disponibile sia dall’app principale che attraverso una nuova applicazione dedicata.

Se per i minorenni il social prevede delle limitazioni relative a chi potrà vedere i contenuti condivisi, gli utenti di almeno 18 anni potranno invece stabilire che livello di privacy impostare (da soltanto gli amici a tutti gli utenti, anche quelli sconosciuti).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire quando la nuova app sarà effettivamente disponibile.

