Il Samsung Shop lancia una nuova serie di offerte con la partenza del Samsung Spotlight Festival. Da questa settimana e fino al prossimo 26 settembre, infatti, per gli utenti interessati ai prodotti della casa coreana sarà possibile sfruttare una serie di offerte esclusive, disponibili solo tramite lo store Samsung. Le offerte si estendono a tutta la gamma Samsung.

Oltre agli immancabili smartphone e tablet, infatti, Samsung sconta anche gli Smart TV ed i suoi notebook. Ci sono offerte dedicate anche agli elettrodomestici ed ai monitor. Le opportunità per un buon affare, quindi, non mancano di certo. Vediamo come individuare tutte le migliori offerte del Samsung Spotlight Festival:

Parte il Samsung Spotlight Festival: tante offerte esclusive sullo Shop

Il Samsung Spotlight Festival è l’occasione giusta per sfruttare tante offerte sui prodotti di casa Samsung. Fino al prossimo 26 di settembre, infatti, sono disponibili sconti su buona parte della gamma di prodotti del costruttore coreano. Per un quadro completo sulle offerte è possibile consultare la pagina dedicata alla promozione che trovate linkata qui di seguito.

Da notare che, in occasione del Samsung Spotlight Festival, sono disponibili una serie di codici sconto che consentono di ottenere uno sconto extra su alcune categorie di prodotto presenti sul Samsung Shop.

Da notare che è disponibile uno sconto del 20% sull’importo complessivo acquistando tre prodotti in un’unica transizione. Ricordiamo che con i prodotti in offerta del Samsung Spotlight Festival è possibile sfruttare la consegna gratuita oltre a scegliere una modalità di pagamento flessibile come il pagamento in 3 rate con Klarna oppure il finanziamento a tasso zero.

Per tutti i dettagli sulle proposte del Samsung Shop valide fino al prossimo 26 di settembre è possibile sfruttare il link qui di sotto:

