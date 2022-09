Pare che Apple abbia in programma un’importante novità per la prossima stagione delle festività natalizie che riguarderà direttamente gli sviluppatori di applicazioni: il colosso di Cupertino, infatti, vuole ampliare gli spazi disponibili per gli annunci pubblicitari nel suo App Store.

A renderlo noto è stato lo stesso produttore statunitense, che ha invitato gli sviluppatori a puntare su tale soluzione e acquistare spazio per pubblicizzare le loro applicazioni.

I nuovi spazi rappresentano un’espansione significativa rispetto a quanto è avvenuto negli scorsi anni, durante i quali il colosso di Cupertino si è limitato a sfruttare le pubblicità nella scheda Ricerca sull’App Store e nella pagina dei risultati di ricerca (con uno slot ciascuno).

Nell’App Store sono in arrivo nuove pubblicità

Stando a quanto si apprende dalla comunicazione inviata da Apple agli sviluppatori (condivisa su Twitter da Eric Seufert), l’idea del colosso di Cupertino è quella di convincere gli sviluppatori a puntare su questo sistema di annunci pubblicitari per riuscire a raggiungere nuovi utenti.

Il messaggio inviato agli sviluppatori non specificava dove verranno offerti i nuovi posizionamenti pubblicitari ma nei mesi scorsi il team di Apple ha annunciato che intendeva espandere il menu con un nuovo slot pubblicitario nella scheda Oggi (che è la prima pagina dell’App Store) e aggiungere un altro slot sulle pagine dei prodotti dell’app sotto il banner “Potrebbe piacerti anche”.

Il colosso di Cupertino ricorda che il sistema Apple Search Ads offre agli sviluppatori di tutte le dimensioni l’opportunità di fare crescere le loro attività, precisando che i nuovi posizionamenti pubblicitari sono costruiti sulla stessa base (ossia conterranno soltanto contenuti già presenti e approvati nell’App Store e rispetteranno gli stessi rigorosi standard per quanto riguarda la privacy).

Wamsi Mohan, analista di Bank of America, ha previsto che nel 2022 la piattaforma Apple Search Ads potrebbe generare fino a 5 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie e questo dato spiega il motivo per cui il colosso di Cupertino attribuisca grande importanza alle novità in arrivo per la stagione natalizia.