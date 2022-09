Nella giornata di ieri TIM ha presentato e messo a disposizione una nuova offerta di linea fissa dedicata ai più giovani, coloro i quali hanno meno di 30 anni. Si chiama TIM WiFi Special Young e, a soli 21,90 euro al mese, offre internet illimitato in fibra ottica con velocità fino a 2,5 Gbps. Sono inclusi nel piano anche altre cose, come 6 mesi di Amazon Prime gratuiti e, volendo, un tablet Samsung Galaxy Tab A8 disponibile a 6 euro al mese in più. Ma per tutti i dettagli e le informazioni per attivare TIM WiFi Special Young, seguiteci.

Cosa include e come si attiva TIM WiFi Special Young Fibra

Parliamo di un’offerta dedicata ai nuovi clienti con età compresa fra i 18 e i 30 anni (inclusi) disponibile fino al 24 settembre 2022, salvo proroghe. Costa 21,90 euro al mese, prezzo che include internet illimitato in fibra ottica con velocità in download fino a 2,5 Gbps e in upload fino a 1 Gbps, con latenza stimata di 6 ms.

Le chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali costano 19 centesimi al minuto a scatti anticipati di 60 secondo, stesso importo per lo scatto alla risposta. TIM WiFi Special Young include l’intervento tecnico per l’installazione e 6 mesi di Amazon Prime gratis, al termine dei quali l’abbonamento si disattiverà automaticamente.

Da segnalare che questa offerta, nel caso in cui la propria abitazione non fosse raggiunta dalla connessione in fibra ottica, è disponibile anche in versione TIM WiFi Special Young Mega e TIM WiFi Special Young ADSL. Queste le tecnologie supportate: FTTH (specificata sopra), FTTC o FTTE (con velocità fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload o fino a 100/20 Mbps in FTTE) e ADSL (fino a 20 Mbps in download e fino a 1 Mbps in upload). Per inciso, qui trovate un articolo che riepiloga tutte le differenze fra le varie tecnologie.

Fra le opzioni aggiungibili al piano segnaliamo la possibilità di ottenere un tablet Samsung Galaxy Tab A8 a 6 euro al mese in più (per 30 mesi + 50 euro di anticipo), un PC ONDA Oliver Plus 15,6 a 8 euro al mese (per 30 mesi con 50 euro di anticipo extra), oppure il Modem TIM HUB+ (per tecnologie FTTC/E o ADSL) o il TIM HUB+ Ececutive (per la FTTH), rateizzabili in 48 rate da 5 euro al mese.

Questione recesso, TIM WiFi Special Young Fibra (ma anche Mega e ADSL), è necessario sapere quanto segue: in caso di recesso nei primi 24 mesi di abbonamento la disattivazione della linea ha un costo previsto di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore TIM chiederà 5 euro. Trascorsi i 24 mesi detti, non è prevista alcuna spesa.

Ciò detto, non ci resta che parlare di come si attiva TIM WiFi Special Young Fibra. Ebbene, i clienti interessati con età compresa fra i 18 e i 30 anni debbono avere a portata di mano il codice fiscale, un documento di identità valido, l’eventuale codice di migrazione (qualora si stesse passando da un altro operatore volendo mantenere il proprio numero di telefono) e un conto corrente bancario intestato all’intestatario della linea o una carta di credito/debito dei circuiti Mastercard, VISA o American Express (necessari per la domiciliazione del pagamento dell’offerta).

Per attivarla vi basta visitare questa pagina e cliccare su “Verifica e attiva” seguendo le indicazioni riportate a schermo.

