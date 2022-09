Non è certo una novità che il team di sviluppatori di WhatsApp sia costantemente impegnato in un lavoro di continuo miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una versione beta dell’applicazione per iOS: si tratta della versione 22.19.0.73.

Le novità della versione 22.19.0.73 di WhatsApp Beta per iOS

Un paio di anni fa è emerso che il team di WhatsApp è al lavoro su una nuova funzionalità in virtù della quale gli utenti avranno la possibilità di effettuare una ricerca dei messaggi per data.

Dopo un po’ di tempo, tuttavia, gli sviluppatori hanno deciso di interrompere i lavori e hanno abbandonato tale nuova funzionalità e ciò probabilmente in quanto qualcosa non è andata secondo i loro programmi.

Ebbene, così come viene riportato dallo staff di WABetaInfo, dalla versione 22.0.19.73 di WhatsApp Beta per iOS emerge che i lavori relativi a tale funzione sono ricominciati e la seguente immagine ci mostra quella che dovrebbe essere la sua interfaccia:

In pratica, gli utenti visualizzeranno una nuova icona del calendario durante la ricerca di un messaggio in una conversazione e grazie ad essa sarà possibile saltare rapidamente a una determinata data, in modo da poter iniziare a leggere tutti i messaggi a partire da quel quel giorno esatto.

Al momento non vi sono informazioni ufficiali su quando questa nuova funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app.

Come aggiornare l’app e iscriversi al programma beta

Il programma beta di WhatsApp per iOS tramite TestFlight è al completo ormai da molto tempo e, pertanto, al momento non è possibile iscriversi e soltanto chi è già registrato può provare le versioni beta dell’app (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

Per tutti gli altri non resta che affidarsi alla versione stabile dell’applicazione, che può essere scaricata dall’App Store attraverso questo link.

