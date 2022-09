Il team di sviluppatori di WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità che permette ai clienti di non mostrare il proprio numero di telefono quando contattano un’azienda.

L’opzione è stata individuata la scorsa settimana nella versione beta per Android e ora è in sviluppo anche per la versione beta di WhatsApp Deskop.

WhatsApp Desktop beta permetterà di controllare la visibilità del proprio numero di telefono

Grazie alla nuova funzionalità alcune aziende non saranno in grado di visualizzare il numero di telefono dell’utente. La funzionalità potrà essere abilitata o disabilitata attraverso una nuova opzione nelle informazioni della chat, come si può vedere negli screenshot di WABetaInfo.

Vale la pena chiarire che questa funzionalità non prevede che il proprio numero di telefono venga sempre nascosto quando si contatta un’azienda, visto che in alcuni casi potrebbe essere nascosto quando si contatta l’azienda tramite un annuncio pubblicitario.

Al momento la funzionalità è in fase di sviluppo per un numero limitato di utenti della versione beta di WhatsApp Desktop e non sappiamo quando verrà rilasciata più ampiamente. Recentemente WhatsApp ha lanciato anche gli acquisti in-app per fare la spesa direttamente dalla chat.

