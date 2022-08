La celebre applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha deciso di espandere il proprio campo di utilizzo, dando agli utenti la possibilità di effettuare acquisti direttamente dalla chat dell’applicazione. Il tutto è frutto di una collaborazione tra Meta e l’indiana JioMart, scopriamo insieme i dettagli.

Gli utenti indiani di WhatsApp possono ora acquistare generi alimentari direttamente dalla chat dell’applicazione

Attraverso un post su Facebook Mark Zuckerberg ha annunciato l’avvio di una partnership tra Meta e la catena di supermercati indiana JioMart, la nuova collaborazione fra le due aziende permette agli utenti di sfogliare l’intero catalogo di generi alimentari di JioMart ed effettuare acquisti direttamente dall’applicazione di messaggistica; è possibile aggiungere prodotti al carrello e procedere con il pagamento per finalizzare l’acquisto senza dover uscire dalla chat.

Mukesh Ambani, Presidente e Amministratore Delegato Reliance Industries ha sottolineato l’impegno delle due aziende per far diventare l’India un leader digitale a livello mondiale:

La nostra visione è quella di promuovere l’India come società digitale leader nel mondo. Quando le piattaforme Jio e Meta hanno annunciato la nostra partnership nel 2020, Mark e io abbiamo condiviso la visione di portare più persone e aziende online e creare soluzioni davvero innovative che aggiungeranno comodità alla vita quotidiana di ogni indiano. Un esempio di un’esperienza cliente innovativa che siamo orgogliosi di sviluppare è la prima esperienza di acquisto end-to-end con JioMart su WhatsApp. L’esperienza di JioMart su WhatsApp rafforza il nostro impegno nel consentire a milioni di indiani di fare acquisti online in modo semplice e conveniente.

La nuova partnership ha dunque lo scopo di accelerare la trasformazione digitale dell’India, permettendo sia a persone comuni che ad aziende di connettersi tra loro in nuovi modi, contribuendo alla crescita economica del paese. JioMart è sicuramente solo la prima realtà imprenditoriale ad abbracciare questa nuova opportunità, molte altre aziende col tempo seguiranno l’esempio, aumentando la semplicità e la convenienza nell’interazione con i consumatori.

Anche Meta dal canto suo vorrà sicuramente espandere questo format, la partnership indiana rappresenta una sorta di test prima di stipulare altri accordi commerciali e lanciare il servizio in altre parti del mondo, sicuramente prima o poi anche gli utenti italiani avranno la possibilità di fare acuisti tramite WhatsApp.

