Secretlab, azienda conosciuta per le innovazioni tecnologiche nel settore dell’ergonomia, ha annunciato una nuova partnership con Fortnite, grazie a un accordo mediato da IMG, per la realizzazione di una serie di prodotti esclusivi che vanno sotto il nome di Secretlab Fornite Collection. Il pezzo forte è ovviamente una sedia da gaming ma ci sono anche alcuni comodi accessori e un regalo per chi effettuerà l’acquisto.

Secretlab Fortnite Battle Bus Edition

I designer di Epic Games e Secretlab hanno progettato la nuova sedia utilizzando come base la pluripremiata Secretlab TITAN Evo 2022 (qui la nostra recensione) per realizzare un prodotto in grado di accontentare gli appassionati di entrambi i mondi. La sedia Secretlab Fortnite Battle Bus Edition presenta una illustrazione, ricamata sullo schienale, dell’iconico Bus da Battaglia ed è rivestita in Similpelle Ibrida Secretlab Neo, con una intricata trama di ricami per un effetto pop-art.

Lo sfondo è realizzato sulla base di una palette viola scuro, scelta che richiama la Tempesta di Fortnite, e non poteva mancare il logo di Fortnite nella parte superiore dello schienale. La Secretlab Fortnite Collection è completata da tre cuscini lombari, realizzati in Memory Foam Secretlab Fortnite Edition dedicati ad alcuni dei personaggi preferiti dai giocatori: Peely, Leader della Squadra delle Coccole e Lama.

Previous Next Fullscreen

Ciascun cuscino è ricoperto di soffice velluto, riempito di memory foam di qualità che si adatta alla curva della schiena per offrire il miglior supporto possibile. Con l’acquisto di una sedia Secretlab Fortnite Battle Bus Edition riceverete anche un codice di sblocco digitale per Fortnite che vi permetterà di riscattare la Pellicola “Chipset” all’interno del gioco, così da aggiungere stile all’esperienza di gioco.

Alaric Choo, co-fondatore e responsabile della strategia di Secretlab, ha così commentato la nuova collaborazione:

“Fortnite è famoso per le sue collaborazioni con alcuni dei nomi più importanti del gaming e della cultura pop, ed è incredibile entrare a far parte di un elenco così epico. Con i designer di Epic Games abbiamo provato molti stili artistici prima di arrivare al design finale. Combinato con gli elementi di Fortnite preferiti dagli appassionati, ora i giocatori potranno combattere comodamente per raggiungere la Vittoria Reale.“

Previous Next Fullscreen

La sedia Secretlab Fortnite Battle Bus Edition può essere vostra a partire da 674 euro sul sito ufficiale, mentre i cuscini sono in preordine al prezzo di 59 euro ciascuno.

Acquista Secretlab Fortnite Battle Bus Edition