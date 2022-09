Nonostante Windows 11 sia la versione più recente del sistema operativo Microsoft, sono ancora moltissimi gli utenti che preferiscono utilizzare Windows 10, anche su computer appena assemblati o acquistati. Cresce invece il numero di utenti che vogliono installare Office 2021 Pro sulle proprie macchine, magari perché continuano a lavorare da casa e necessitano di una suite aggiornata.

Le offerte d’autunno di GoDeal24

La risposta migliore a queste necessità, insieme a tante altre, arriva dalle offerte autunnali di Godeal24, che vi permettono di portarvi a casa una licenza originale a prezzi decisamente competitivi, che non andranno a incidere sul bilancio familiare. Basti pensare che per Office 2021 Pro si parte da poco più di 25 euro ma la cifra si dimezza letteralmente acquistando un pack che può risolvere i problemi per amici e parenti. Volete un esempio?

Come vedete se acquistate i pacchetti con 2,3 o 5 chiavi di attivazione per Office 2021 Pro il prezzo scende fino a 13,52 euro ciascuna, un prezzo assolutamente imbattibile, solo una frazione rispetto a quanto lo paghereste sullo store Microsoft. Questo, ricordiamo, perché Godeal24 rivende licenze acquisite da compagnie che, per svariati motivi, non le utilizzano. Si tratta di licenze valide a vita e assolutamente originali, in grado di garantirvi tutti i futuri aggiornamenti che saranno rilasciati da Microsoft.

E se volete acquistare una licenza per Windows 10 o Windows 11, i prezzi sono ancora migliori, anche in questo caso con la possibilità di vederli scendere ulteriormente comprando pacchetti da 2 o 5 licenze:

Dovete acquistare sia una licenza di Windows che una di Office, magari perché avete appena acquistato un nuovo PC o aggiornato quello vecchio? Niente paura, utilizzando il coupon GOLE62 potete ottenere uno sconto del 62% su numerosi bundle che includono varie versioni dei due software:

>>> Altre offerte

Con il codice GOLE50 invece potete ottenere uno sconto del 50% su alcune edizioni particolari di Windows, incluse quelle destinate ai server:

Sull’affidabilità di GoDeal24 non si discute, e lo testimonia il punteggio ottenuto dallo store su TrustPilot, dove il 98% delle recensioni assegna il massimo dei voti. E non trovate solamente prodotti Microsoft ma anche numerose applicazioni destinate alla sicurezza e alla manutenzione del vostro computer, anche in questo caso con prezzi scontatissimi rispetto a quelli di listino.

Informazione Pubblicitaria