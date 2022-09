Settembre è tradizionalmente il momento del ritorno a scuola per gli studenti di ogni grado e per molti rappresenta il momento di cambiare computer, o aggiornare il software presente su quelli “vecchi”. Dopo le vacanze estive spesso le risorse economiche sono ridotte ai minimi termini e il cambio di software può rappresentare un impegno economico importante.

Ecco perché le offerte di MMORC, store online specializzato nella vendita di chiavi digitali per software e videogiochi, cadono a fagiolo e vi permettono di risolvere questo problema con una spesa irrisoria, soprattutto se paragonata al prezzo di listino dei vari software. Grazie agli sconti applicabili con alcuni coupon esclusivi, potrete portarvi a casa le chiavi di attivazione per le principali versioni di Windows e Office a prezzi davvero imperdibili.

Sconti per tutti

utilizzando il codice TUC63, ad esempio, potete ottenere uno sconto del 63% sulle seguenti licenze digitali:

Utilizzando invece il coupon TUC56 potete ottenere il 56% di sconto su questi pacchetti, che vi permettono di avere Windows 10, Windows 11 e Microsoft Office a prezzi imbattibili:

Se non avete trovate la licenza giusta per voi tra quelle elencate finora, eccovi un altro elenco davvero completo. In questo caso potete ottenere uno sconto del 46% sul prezzo standard applicando il coupon TUC46:

Vi ricordiamo inoltre che MMORC non vende solo licenze di prodotti Microsoft ma anche chiavi per le principali piattaforme di gioco, come Steam, Xbox e PlayStation, ma anche soluzioni antivirus e piattaforme per la realizzazione di server, aziendali o per piccoli uffici. Anche in questo caso potete utilizzare il codice TUC46 per ottenere uno sconto del 46% e acquistare i seguenti prodotti al prezzo indicato:

Ricordiamo che una volta effettuato il pagamento potrete estrarre da soli le licenze acquistate visitando questa pagina, senza dover attendere una mail di conferma da parte dello store. MMORC accetta pagamenti con PayPal, una ulteriore garanzia per gli acquirenti che potranno richiedere un rimborso con estrema facilità nel caso in cui ci dovesse essere un qualsiasi problema. In ogni caso il negozio offre un servizio di assistenza tecnica pre e post vendita che risponde a questo indirizzo e-mail.

Informazione Pubblicitaria