Alibaba è pronta a muovere la sua sfida ad Amazon e Zalando anche in Europa. Lo farà tramite la controllata Lazada, come spiegato dall’amministratore delegato James Dong a Bloomberg, aggiungendo che le modalità della sfida dipenderanno dalle condizioni macroeconomiche e di mercato. Secondo gli osservatori, la mossa dell’azienda è una diretta conseguenza delle difficoltà riscontrate in patria, tali da spingerla a cercare nuove occasioni di guadagno all’estero.

Lazada è considerata l’impresa di maggior successo all’estero di Alibaba negli ultimi tempi, ruolo condiviso con il sito web di occasioni AliExpress, il quale è riuscito a farsi notare soprattutto in Brasile. Per Lazada sembra invece arrivato il momento di puntare sul vecchio continente, spingendo ad un rinnovato impegno la casa madre, dopo il notevole rallentamento della sua strategia estera causato dalla concorrenza sempre più competitiva di Amazon e Sea Ltd., sostenuta da Tencent Holdings Ltd.

Occorre sottolineare come i risultati collezionati dall’azienda cinese fuori dai confini nazionali siano stati sinora abbastanza contrastanti. Prima di dare luogo alla sua IPO (Initial Public Offering), nel 2014, ha lanciato negli Stati Uniti 11 Main Inc., azienda con sede a San Mateo, in California, per poi vendere il sito di e-commerce poco dopo. Due anni dopo ha invece preso il controllo di Lazada, conquistando in tal modo una preziosa base nel sud-est asiatico.

Una strategia di acquisizioni e allargamento tesa a realizzare il proposito espresso dal suo fondatore Jack Ma, di diventare un vero e proprio gigante economico a disposizione di due miliardi di clienti. Un sogno infranto dalle conseguenze del Covid, da rapporti sempre più conflittuali con il governo di Pechino, dopo le critiche espresse da Ma nei confronti del sistema bancario cinese dominato dallo Stato, e da condizioni economiche sempre meno favorevoli. Indice: La guerra tra Lazada e Shopee

Gli obiettivi di Alibaba per Lazada La guerra tra Lazada e Shopee L’attuale amministratore delegato di Lazada, Dong, è cresciuto all’ombra dell’attuale CEO di Alibaba , Daniel Zhang, svolgendo la funzione di assistente commerciale. Il suo avvento alla guida di Lazada, che ha la sede a Singapore è avvenuta dopo un periodo di allenamento in cui ha svolto la funzione di numero uno delle sezioni vietnamita e thailandese dell’azienda. Proprio nel corso di questa settimana, Alibaba ha rivelato di aver investito 912,5 milioni di dollari in Lazada, portando il totale dei capitali infusi nel suo braccio operativo del sud-est asiatico a quota 1,3 miliardi. Una cifra che fa capire l’importanza strategica rivestita nella costellazione dell’azienda madre, soprattutto se confrontati con quanto sta accadendo alla sua grande rivale, Shopee, l’unità di e-commerce del gruppo di Singapore Sea, che dopo anni in cui la sua spinta internazionale è stata sempre più forte ha infine dovuto rallentare, ritirandosi da mercati come quelli indiano e francese a marzo. Segno evidente che la ricerca di maggiore redditività su quei mercati non ha avuto i risultati sperati.