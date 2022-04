In questi ultimi giorni Twitter si è trovato sotto i riflettori della stampa per le notizie relative al suo possibile acquisto da parte di Elon Musk ma il team di sviluppatori di questo popolare social network continua a lavorare al suo miglioramento e tra le novità che dovrebbero essere presto introdotte troviamo anche il tasto per modificare un tweet.

Al momento non vi sono molti dettagli su questa funzione, ma nelle scorse ore è stata Jane Manchun Wong a fornirci attraverso il suo account su Twitter qualche anticipazione su come gli sviluppatori hanno deciso di approcciarsi a tale importante novità.

Looks like Twitter’s approach to Edit Tweet is immutable, as in, instead of mutating the Tweet text within the same Tweet (same ID), it re-creates a new Tweet with the amended content, along with the list of the old Tweets prior of that edit — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 16, 2022

Il tasto modifica di Twitter non cancellerà i vecchi tweet

In particolare, pare che invece di modificare il testo del tweet all’interno dello stesso messaggio, il sistema ideato dal team di Twitter ricrea un nuovo tweet con il contenuto modificato (e un ID differente), insieme all’elenco dei vecchi tweet prima di quella modifica.

In pratica, Twitter manterrà un registro del tweet originale, oltre che di tutte le modifiche precedenti apportate dall’utente e, sebbene non è chiaro cosa farà esattamente il team del social network con questi dati, non è difficile immaginare che gli altri utenti avranno la possibilità di visualizzare le versioni precedenti di un tweet modificato.

La decisione di Twitter di creare un nuovo ID per ogni tweet modificato potrebbe anche indicare che quelli incorporati nei siti Web rimarranno nelle loro versioni originali e non saranno soggetti alle modifiche apportate successivamente, in modo da proteggere i siti Web di terze parti da possibili modifiche non “controllate”.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di sviluppatori di questo popolare social network per scoprire come funzionerà tale novità e, soprattutto, quando sarà messa a disposizione degli utenti (probabilmente sarà riservata in via esclusiva a coloro che hanno deciso di abbonarsi al servizio Twitter Blue).