In occasione dell’IFA di Berlino 2022 Signify, azienda dietro Philips Hue, ha presentato la sua nuova linea di prodotti e alcune novità: la gamma comprende nuove lampadine, strisce led per monitor, nonché nuove funzionalità per l’app Hue, una partnership con Samsung SmartThings per sincronizzare la musica con le luci intelligenti e una con Corsair.

Le nuove lampadine e le novità dell’app Hue

Le lampadine Lightguide presentano un design curato e contemporaneo, sono disponibili in tre diversi fattori di forma: globo grande, ellisse e triangolo. Possono essere abbinate a un cavo pendente disponibile nelle colorazioni nero e bianco.

Ogni lampadina presenta un tubo luminoso al suo interno che diffonde la luce e una finitura lucida per far brillare le lampadine più luminose; sono in grado infatti di raggiungere i 500 lumen, illuminando l’ambiente domestico con luce bianca o colorata.

Entrambi i prodotti, lampadine e cavo, saranno disponibili entro la fine dell’anno ad un prezzo che varia da 74,99 dollari a 89,99 dollari per le lampadine, mentre il cavo avrà un costo di 49,99 dollari.

Le novità includono anche una versione aggiornata della lampadina a candela a filamento, la nuova versione di Philips Hue White Ambiance Filament consente di regolare la luce da calda a fredda; sarà disponibile a partire dal 13 settembre in Europa e Nord America ad un prezzo di 44,99 dollari (oppure 64,99 dollari per la confezione da due unità).

Passando all’app Hue questa riceve una nuova funzionalità chiamata Mimic Presence, grazie alla quale sarà possibile spegnere automaticamente le luci, sia di giorno che di notte, quando ci si trova lontano da casa.

Le nuove collaborazioni

Signify ha annunciato la sua nuova partnership con Samsung SmartThings, grazie alla quale le luci intelligenti saranno in grado di sincronizzarsi con la musica su smartphone e tablet Samsung Galaxy, attraverso una nuova sincronizzazione musicale tra le app Philips Hue e SmartThings.

Signify annuncia anche una nuova collaborazione con Corsair per le nuove strisce luminose a gradiente Philips Hue Play per PC, pensate per essere collegate sul retro del monitor. La collaborazione fa sì che le strisce si possano collegare con il software iCue di Corsair, in modo da sincronizzare gli effetti di luce presenti su PC e periferiche con quelli delle strisce.

Saranno disponibili a partire dal 13 settembre ad un prezzo di 169,99 dollari per la versione compatibile con monitor da 24 pollici a 27 pollici, e 189,99 dollari per i monitor da 32 pollici a 34 pollici.

Siete interessati ai prodotti Philips Hue? Non vi resta che cliccare sul link sottostante e scegliere quali acquistare.

Acquista i prodotti Philips Hue su Amazon

Potrebbe interessarti anche: Migliori Lampadine Smart, come sceglierle e quali acquistare