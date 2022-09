Tra le tante compagnie presenti a Berlino, in occasione dell’edizione 2022 di IFA, troviamo anche Rakuten Kobo che nel corso dell’evento ha annunciato il suo nuovo eReader. Si chiama Kobo Clara 2E e rappresenta un importante passo in avanti per l’azienda sia dal punto di vista della qualità che, soprattutto, dell’ecosostenibilità.

La scheda tecnica è sicuramente di qualità e il prezzo è in linea con il modello precedente (qui trovate la nostra recensione). Non mancano le cover per proteggere lo schermo e gestire le funzioni di spegnimento automatico. Andiamo quindi con ordine partendo dalla scheda tecnica.

Scheda tecnica di Kobo Clara 2E

Kobo Clara 2E dispone di uno schermo da 6 pollici di tipo E Ink Carta 1200 con risoluzione di 1448 x 1072 pixel con Modalità scura. La prima grande novità è la certificazione IPX8 che ne garantisce il funzionamento anche dopo essere rimasto immerso per 60 minuti in due metri d’acqua. Cambia anche la quantità di memoria a disposizione, che passa a ben 16 GB, così da poter archiviare una grande quantità di libri e audiolibri.

Lo schermo dispone di tecnologia ComfortLight PRO, con luminosità e temperatura del colore regolabile, per una perfetta visione anche di notte, senza però affaticare la vista. La batteria da 1.500 mAh garantisce diverse settimane di utilizzo, anche se molto dipende dall’uso che ne viene fatto.

Non mancano la connettività WiFi 802.11 ac per collegarsi alla Rete e scaricare nuovi libri, e Bluetooth per il collegamento di cuffie o altoparlanti esterni, così da poter ascoltare i propri audiolibri preferiti. Sono disponibili 10 font con oltre 50 dimensioni e sono supportati numerosi tipi di file. Per quanto riguarda gli ebook abbiamo il supporto a EPUB, EPUB3, PDF, FlePub e Mobi, gli audiolibri nel solo formato Kobo, immagini JPEG, GIF, PNG, BMOP e TIFF, testo TCT, HTML e RTF e infine i fumetti in formato CBR e CBZ.

Caratteristiche e funzioni di Kobo Clara 2E

Per la realizzazione della struttura esterna dei nuovi eReader Kobo Clara 2E il produttore ha utilizzato oltre l’85% di plastica riciclata, di cui il 10% sarebbe potuta finire negli oceani. Rakuten Kobo conferma così il proprio impegno alla realizzazione di prodotti ecosostenibili, con un occhio alla salvaguardia dell’ambiente.

Nel corso di questo anno Kobo rimuoverà oltre 200.000 bottiglie di plastica dagli oceani, e oltre un milione di CD e DVD dalle discariche, contribuendo a ridurre gli sprechi e i relativi danni ambientali. Anche le Sleep Cover sono realizzate in materiali riciclati e disponibili in varie colorazioni.

In particolare la SleepCover è in vendita in Verde acqua, rosso corallo e nero, mentre la Basic SleepCover e disponibile in Blu oceano, lo stesso colore del dispositivo.

Prezzo e disponi2Ebilità di Kobo Clara 2e

Kobo Clara 2E e in preordine da oggi sul sito ufficiale e presso i rivenditori selezionati al prezzo di 149,99 euro e sarà acquistabile, anche in Italia, a partire dal prossimo 22 settembre.