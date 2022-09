Annunciato al CES 2022 di Las Vegas, Dell XPS 13 Plus è disponibile in Italia da aprile, tuttavia alcuni dei possessori dell’accattivante notebook hanno segnalato problemi con il display.

Dell sta contattando in modo proattivo i clienti che potrebbero essere interessati da un richiamo del prodotto.

Il display si stacca dal telaio di alcuni notebook XPS 13 Plus

Secondo quanto riportato da The Verge lo schermo si sta staccando dalla scocca del notebook, un problema già segnalato da alcuni acquirenti e revisori, insieme ad altri inconvenienti come colori fuori luogo e persino la perdita della funzionalità touchscreen.

Alcuni clienti riportano che alcune unità sono state etichettate come richiamate o ritirate durante la fase di ordinazione, anche se non è chiaro se il motivo sia collegato al problema del display cadente.

Al momento gli ordini per i notebook XPS 13 Plus sono attivi sul sito Web di Dell, tuttavia l’azienda ha fornito una dichiarazione a The Verge in merito alla questione.

Dell Technologies afferma di aver riscontrato che alcuni schermi OLED delle unità XPS 13 Plus potrebbero allentarsi a causa di problemi con l’adesivo di terze parti utilizzato e di aver già provveduto a eliminare il problema nel processo di produzione.

Dell afferma che sta contattando in modo proattivo i clienti che potrebbero essere interessati dalla sostituzione dello schermo a titolo precauzionale.

L’azienda ha anche fatto notare che il problema è specifico dei modelli OLED XPS 13 Plus, poiché i modelli con display non OLED non sono coinvolti.

Leggi anche: Migliori notebook del mese, ecco i nostri consigli