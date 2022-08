Non solo OPPO Reno8 Series e Pad Air: nell’evento speciale di Parigi la casa cinese presenta OPPO Band 2, la nuova generazione di smartband dotata di uno schermo più ampio e personalizzabile. Scopriamone insieme tutte le caratteristiche e il colorato design.

OPPO Band 2 è ufficiale con schermo più ampio e cornici più sottili

OPPO Band 2 dispone di uno schermo sensibilmente più grande rispetto alla precedente generazione (1,57 pollici contro 1,1) con una densità di pixel di 302 ppi, un rapporto screen-to-body superiore del 47% e un’area di visualizzazione più ampia del 74%. La luminosità del pannello raggiunge i 500 nit e garantisce una visione chiara anche in presenza di forti luci esterne. La nuova smartband arriva in due colorazioni (Midnight Black e Baby Blue), offre un design bicolore del cinturino, la funzionalità AI Outfit Watch Face 2.0 e tanti quadranti con differenti pattern tutti da personalizzare in modo da mostrare ogni giorno uno stile unico.

OPPO Band 2 è pensata soprattutto per gli amanti del fitness e dell’attività fisica. Per un monitoraggio più completo e accurato dei dati di allenamento e salute, la smartband dispone di un sensore di movimento a 6 assi ad alta precisione e di sensori di frequenza cardiaca e per la rilevazione dei livelli di ossigeno nel sangue. In mezzo alle tante modalità, spicca quella inedita dedicata al tennis, capace di riconoscere i colpi di racchetta e di registrare diversi dati (colpi, oscillazioni della racchetta, durata dell’attività, frequenza cardiaca e calorie bruciate). A bordo funzionalità di corsa aggiornate, con monitoraggio del battito cardiaco, valutazione CRF, suggerimenti sulla velocità e non solo. Supporta in tutto fino a 100 modalità di allenamento e il rilevamento automatico di quattro (camminata, corsa, macchina ellittica e vogatore).

Oltre all’attività fisica è importante anche il riposo, ed è per questo che Band 2 offre il rilevamento del sonno di OSleep: prima di andare a dormire è possibile impostare un programma di sonno attivando l’apposita modalità sullo smartphone collegato, e durante la notte è possibile tenere monitorati il riposo, il risveglio, la durata, le varie fasi (profondo e leggero), il sonno REM, il livello di ossigeno nel sangue e di valutare il rischio di russamento.

Tra le altre funzioni il costante monitoraggio del battito cardiaco, dello stress e i promemoria per bere acqua, ma anche la possibilità di impostare sveglie, controllare il meteo, impostare timer, controllare le notifiche e tanto altro ancora. Secondo quanto riferito da OPPO, la smartband offre una durata della batteria di 14 giorni: la ricarica rapida magnetica consente di ottenere l’autonomia di una giornata in 5 minuti, mentre per tornare al 100% basta un’ora.

Giunti a questo punto vi starete chiedendo prezzo e disponibilità di OPPO Band 2, ma siamo costretti a deludervi per il momento. Purtroppo non sono ancora stati comunicati i dettagli riguardanti la cifra di vendita e la data di uscita: arriveranno “prossimamente” e noi non mancheremo di comunicarveli.

