Mentre gli occhi degli appassionati del settore tech sono tutti puntati su IFA 2022, Logitech svela al pubblico un nuovo mouse da gaming, anzi una serie che si chiama G502 X e si presenta in tre varianti diverse. Ce n’è una cablata (G502 X), una wireless con protocollo LIGHTSPEED (G502 X LIGHTSPEED) e la PLUS (la più pregiata del terzetto) fra cui scegliere, tutte quante dedicate al mondo dei videogiocatori ma disponibili a prezzi decisamente differenti. Comunque, per tutti i dettagli, i prezzi, le specifiche e le peculiarità, seguiteci.

Caratteristiche e dettagli dei mouse da gaming Logitech G502 X

Abbiamo fornito al G502 un design completo e aggiornamenti tecnici che portano il popolare mouse in una nuova era di gioco. Con il suo equipaggiamento leggero e tecnologico altamente sviluppato, il nuovo G502 X promette di continuare la tradizione della serie G502 senza soluzione di continuità. Con queste parole il vicepresidente e direttore generale di Logitech Gaming Ujesh Desai introduce i nuovi mouse della serie Logitech G502 X.

Fra le novità dei nuovi mouse vale la pena citare la tecnologia LIGHTFORCE, una tecnologia di microinterruttori che combina i vantaggi dei sistemi ottici restituendo le sensazioni di clic degli interruttori meccanici. Ne conseguono, a dire del produttore, benefici in termini di velocità, bassa latenza, prestazioni e affidabilità.

Lato estetico, il G502 X prende spunto dal predecessore G502, è dotato di un pulsanti di attivazione e disattivazione DPI reversibile e staccabile, di una rotella con doppio scorrimento continuo e la possibilità di essere caricato tramite un cavo USB C. Il sensore è un HERO 25K che garantisce una precisione molto elevata.

La versione G502 X LIGHTSPEED, in più offre un protocollo wireless LIGFHTSPEED dedicato, che promette tempi di risposta più veloci del 68% rispetto ai predecessori e consente di collegare due dispositivi LIGHTSPEED a un singolo ricevitore (per accoppiare in contemporanea sia il mouse che la tastiera, ad esempio). Supportati anche i tappetini di ricarica wireless Logitech G POWERPLAY per una durata potenzialmente illimitata della batteria.

La versione più pregiata, il Logitech G502 X PLUS ha in più la firma LIGHTSYNC RGB che porta sul piatto l’illuminazione a LED a 8 zone regolabile individualmente, effetti on/off e una modalità di risparmio energetico con rilevamento attivo del gioco.

Immagini dei Logitech G 502 X

Prezzi e disponibilità dei Logitech G502 X

Tutti e tre i mouse della serie Logitech G502 X sono disponibili all’acquisto già da ora sia in bianco che in nero. La versione cablata G502 X costa 81,99 euro, il G502 X LIGHTSPEED 154,99 euro mentre il più pregiato Logitech G502 X PLUS 174,99 euro. Li potete acquistare sia sul sito web di Logitech G che su Amazon dai link qui sotto:

