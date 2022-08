Nonostante il periodo preferito per viaggiare (e sfruttare) i camper stia per finire, Stellantis già stuzzica gli amanti dell’avventura anticipando il lancio di un nuovo veicolo che apre la strada all’elettrificazione dei camper. Si chiama Opel Zafira-e Life Crosscamp Flex e, come intuibile, è la versione camperizzata del furgone a batteria del costruttore tedesco, un veicolo che è attualmente in esposizione al Caravan Salon di Düsseldorf fino al 4 settembre, ma che arriverà nel 2023.

Opel Zafira-e Life Crosscamp Flex: nei dettagli del camper a spina

Opel Zafira-e Life Crosscamp Flex è la versione camperizzata dell’Opel Zafira-e Life, un van che nasce come shuttle per le strutture alberghiere, come veicolo spazioso per le famiglie o per chi necessita di tanta abitabilità a zero emissioni. In quest’ultima versione è possibile sfruttare fino a otto posti, oltre al bagagliaio (nella taglia L da 5,30 metri), spazio che per la Crosscamp Flex torna utile per avere tutto quello che serve per viaggiare in relax.

La dotazione della versione camperizzata in questione comprende sedili anteriori che ruotano di 180 gradi (come di consueto nel settore), un cucinotto, una cucina a gas con pensili, un lavandino, i contenitori per l’acqua potabile e quella di scarico e un divanetto posteriore che, quando serve, diventa un letto matrimoniale da affiancare agli altri due letti posti sotto il tetto.

La batteria montata su Opel Zafira-e Life Crosscamp Flex è la stessa presente sulla versione caravan, una unità agli ioni di litio da 75 kWh posizionata sotto il pianale che promette un’autonomia massima di 322 chilometri nel ciclo WLTP, nulla di eccezionale, ma quanto basta per gli spostamenti e i viaggi di media distanza. E nel caso in cui si volesse adoperare il camper elettrico per più chilometri c’è pur sempre la possibilità di utilizzare la ricarica a 100 kW con corrente continua che, in 48 minuti, garantisce l’80% della carica.

Non manca sulla Opel Zafira-e Life Crosscamp Flex una batteria ausiliaria da 95 Ah per fornire elettricità per l’illuminazione, per ricaricare altri dispositivi e altro, oltre a fornire corrente al contenitore refrigerato. Sono presenti anche i moderni sistemi di assistenza alla guida quali la frenata di emergenza, il rilevamento stanchezza, il mantenimento della corsia di marcia, il riconoscimento dei cartelli stradali con cruise control semi attivo e altro.

Come anticipato, la versione camperizzata della Opel Zafira-e Life arriverà il prossimo anno aggiungendosi alla gamma Crosscamp con motori diesel. A seguire sarà disponibile anche in versione Crosscamp Lite. Stellantis e Opel non hanno comunicato al momento ulteriori informazioni relative ai prezzi o altro, ma vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

