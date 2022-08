Nelle scorse ore, Soundcore — il marchio audio premium di Anker Innovations — ha presentato ufficialmente le nuove cuffie wireless della gamma Space che puntano tanto su ANC e durata della batteria; le Soundcore Space Q45 si collocano nel segmento on-ear, laddove le Soundcore Space A40 sono delle cuffie true wireless intrauricolari.

Soundcore Space Q45 e A40 nelle parole del produttore

Attraverso la riduzione del rumore, le nuove cuffie della gamma Space puntano ad offrire un’esperienza di ascolto esente dai disturbi dell’ambiente circostante e personalizzabile sulla base dei propri gusti; entrambi i nuovi modelli, inoltre, fanno dell’autonomia un punto di forza. Ecco come li ha presentati Rock Gao, direttore generale di cuffie e auricolari di Soundcore:

«Due delle funzionalità più richieste dai consumatori sono una migliore durata della batteria e migliori prestazioni di cancellazione del rumore. Durante la progettazione del Q45 e dell’A40, i nostri ingegneri volevano offrire ai consumatori un’esperienza di ascolto senza compromessi, non solo con prestazioni ANC straordinarie e durata della batteria leader del settore, ma anche una riproduzione del suono migliorata, perfetta per i viaggi o l’uso quotidiano».

Soundcore Space Q45: on-ear con ANC migliorato

Quello integrato a bordo delle cuffie on-ear Space Q45 viene descritto come il miglior sistema di cancellazione del rumore di sempre di Soundcore e sfrutta un sistema a 3 livelli che permette di bloccare fino al 98% del rumore, ottimizzando automaticamente il tutto con la riduzione attiva del rumore.

Al fine di garantire un utilizzo più confortevole, il produttore ha optato per padiglioni in memory foam, che assicurano una tenuta migliore anche per la funzione ANC. Il tutto è comunque gestibile tramite l’app Soundcore (presente su Google Play Store e Apple App Store), che permette di personalizzare la modalità trasparenza e la forza della riduzione attiva del rumore.

Dal primo punto di forza passiamo al secondo: le Space Q45 promettono 50 ore di autonomia con ANC attivo e fino a 65 ore senza ANC; basta poi una ricarica di 5 minuti per garantirsi altre 4 ore di ascolto.

Quanto alla parte prettamente audio, le cuffie usano driver del diaframma a doppio strato in seta e metallo-ceramica da 40 mm; le certificazioni LDAC e Hi-Res cablate e wireless sono una promessa di qualità di ascolto appagante. Tra le altre specifiche delle Space Q45, Soundcore ricorda due microfoni con un algoritmo AI per chiamate di buona qualità, una modalità per limitare il volume massimo e salvaguardare l’udito dell’ascoltatore, la connettività multipunto — grazie al Bluetooth 5.2 — per un utilizzo in contemporanea su laptop e smartphone.

Soundcore Space A40: formato ridotto, stessi pregi

Le Soundcore Space A40 si inseriscono nel segmento delle cuffie true wireless intrauricolari e promettono personalizzazione grazie alla funzione Adaptive ANC: quando in uso, le cuffie possono bloccare fino al 98% del rumore esterno grazie ai microfoni con rilevamento del rumore, al blocco passivo dello stesso e al sistema attivo. L’Adaptive ANC, infatti, analizza i suoni ambientali in tempo reale regolando l’intensità della riduzione del rumore di volta in volta.

Dell’app Soundcore già si è detto, sappiate comunque che offre anche una funzione HearID per personalizzare l’esperienza di ascolto, di profili preimpostati e di un equalizzatore a 8 bande.

Tornando alle cuffie, che sono in-ear, i driver a diaframma a doppio strato da 10 mm delle Space A40 sono realizzati in metallo-ceramica e promettono un suono bilanciato. La batteria dura fino a 10 ore con una singola carica e fino a 50 ore contando la custodia di ricarica (dati del produttore); per 4 ore di ascolto in più bastano 10 minuti di ricarica ed è supportata anche quella wireless Qi.

Il Bluetooth 5.2 permette di sfruttare anche la connettività multipunto.

Prezzi e disponibilità

Le nuove cuffie Soundcore Space saranno disponibili da settembre su Amazon e sito ufficiale, oltre che presso rivenditori specializzati.

Le Soundcore Space Q45, solo in colore nero, hanno un prezzo di listino di 149,99 euro, mentre le Soundcore Space A40 costano 99,99 euro e arrivano nelle colorazioni nero, bianco e blu navy.

