State cercando una soluzione per avere sempre sotto controllo la vostra casa, anche quando siete in vacanza o fuori casa, ma il vostro budget non è particolarmente corposo? Nessun problema, oggi vi segnaliamo una telecamera WiFi, da collegare quindi alla rete di casa, che vi permetterà di sapere sempre quello che succede, in casa o fuori, giorno e notte, che ci sia il sole o la pioggia.

Meno di 40 euro per la sicurezza

Il dispositivo di cui vi parliamo oggi è proposto da TomTop, noto store online che spedisce anche in Italia (in questo caso il prodotto si trova nei magazzini in Germania per cui la spedizione sarà veloce e priva di costi aggiuntivi) ed è dotato di un sensore da 3 megapixel, per garantire immagini di alta qualità in ogni situazione.

Grazie a un gruppo di 10 LED a infrarossi infatti può offrire una chiara visione dell’ambiente circostante fino a 15 metri, ideale quindi anche per sorvegliare aree all’aperto, capannoni o rimesse auto. E fino a 10 metri la visione è a colori anche di notte, con la possibilità di individuare al meglio eventuali dettagli altrimenti irriconoscibili.

È possibile attivare notifiche intelligenti non appena viene rilevato un movimento, con il flusso video che viene automaticamente registrato sulla scheda microSD da installare all’interno. E con il microfono e lo speaker presenti nella telecamera è possibile interagire, ad esempio, con un corriere, un postino o un eventuale visitatore, ma anche spaventare un eventuale malintenzionato.

Previous Next Fullscreen

La certificazione IP66 garantisce la resistenza ad acqua e polvere, per cui è possibile installare la telecamera di sicurezza anche all’aperto senza temere che il maltempo ne impedisca il corretto funzionamento. La telecamera è inoltre motorizzata, con un angolo di rotazione di 355 gradi in orizzontale e 90 gradi in verticale, così da coprire diversi scenari.

Sono presenti due antenne WiFi per il collegamento senza fili a Internet ma anche un cavo di rete per la connessione cablata, qualora fosse disponibile. Il tutto viene controllato tramite la companion app da installare sul proprio smartphone per avere sempre la situazione sotto controllo.

Potete acquistare la telecamera di sicurezza su TomTop, con spedizione gratuita dai magazzini tedeschi, al prezzo di 38,08 euro, utilizzando il link sottostante.

Acquista la telecamera di sicurezza su TomTop

Informazione Pubblicitaria