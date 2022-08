Il fondatore di Tinder Sean Rad sta offrendo una nuova interpretazione del segmento degli anelli intelligenti. Il suo Happy Ring è orientato alla salute mentale di chi lo indossa e aggiunge una serie di nuovi sensori per cercare di offrire informazioni più accurate sul suo benessere emotivo.

Il progetto della società Happy Health ha appena raccolto 60 milioni di dollari di finanziamenti e tra i dirigenti vale la pena citare il Dr. Jim Hudziak, uno dei creatori del DSM-IV, il manuale ufficiale dell’American Psychiatric Association.

Happy Ring utilizza un sensore EDA per monitorare stress e umore

Happy Ring è dotato di un sensore EDA che analizza la traspirazione sulla pelle per monitorare le risposte allo stress e all’attività del sistema nervoso simpatico. Si tratta dello stesso sensore presente sugli smartwatch Fitbit Sense e Fitbit Charge 5 solo che in questo caso il monitoraggio è continuo e non occasionale.

Essendo sempre indossato lo smart ring offre letture EDA continue e promette analisi in tempo reale dello stress e dell’umore, inoltre il sensore EDA vanta anche due sensori di temperatura, anche se non è chiaro come vengono utilizzati.

L’azienda afferma che Happy Ring utilizza sia i sensori biometrici che l’intelligenza artificiale per acquisire segnali cerebrali dal sistema nervoso periferico, inoltre promette che il monitoraggio del sonno è il migliore della categoria, il tutto supportato dal monitoraggio della frequenza cardiaca, con elementi di respirazione guidata e journaling integrati.

La sfida di Happy Ring non è solo identificare i sintomi psicologici e fisiologici, come il sonno di scarsa qualità o alti livelli di stress, ma anche aiutare chi indossa a intraprendere delle misure adeguate per migliorare il proprio benessere.

Happy Ring debutterà negli Stati Uniti e sarà reso disponibile attraverso degli abbonamenti che partono da 20 dollari al mese. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale.

