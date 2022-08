Il ritorno a scuola si avvicina per milioni di studenti, e nonostante per il momento sembri che il “pericolo” DAD sia lontano, è sempre utile disporre del supporto tecnologico per lo studio. Proprio a questo ha pensato NVIDIA con le proposte dell’iniziativa “Back to School“, che mettono a disposizione numerose offerte su notebook e PC presso vari rivenditori.

Le offerte Back to School di NVIDIA tra notebook e desktop

Quest’anno purtroppo non è più possibile usufruire del cosiddetto “Bonus PC” per quanto riguarda i privati, ma le esigenze non sono state stravolte e tante famiglie desiderano comunque regalare ai propri figli un nuovo PC, notebook o desktop, che li accompagni e li supporti nel loro percorso scolastico. NVIDIA lancia quest’oggi le offerte Back to School in collaborazione con numerosi rivenditori come Amazon, MediaWorld, Unieuro ed Euronics.

Ecco le proposte NVIDIA di questa settimana:

Per maggiori informazioni sul programma Back to School di NVIDIA e per ulteriori offerte è possibile seguire questo link.

