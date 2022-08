I Chromebook non sono di certo dei dispositivi usa e getta ma, ad ogni modo, i vari produttori non danno grande importanza ad aspetti come l’ecosostenibilità o la riparabilità per questo tipo di device e Acer Chromebook Vero 514 potrebbe rappresentare un dispositivo di svolta.

Acer, infatti, pare che sia convinta che anche i Chromebook dovrebbero avere il rispetto per il Pianeta tra le proprie caratteristiche, così come molti notebook di fascia alta e ha pertanto lanciato il primo modello della linea ecologica Vero.

Le principali caratteristiche di Acer Chromebook Vero 514

Il nuovo Chromebook di Acer è stato progettato per essere riparato e riciclato, il tutto con un grande rispetto per la tutela dell’ambiente: circa il 30% del suo telaio e circa il 50% dei tasti e degli altoparlanti è realizzato con plastica riciclata mentre la superficie del touchpad è interamente realizzata in plastica “oceano-bound”.

Acer Chromebook Vero 514 può vantare una resistenza alle cadute di livello militare (fino a 1,2 metri) e ciò dovrebbe aiutare il dispositivo a sopravvivere a un’eventuale caduta a terra mentre il coperchio inferiore è relativamente facile da rimuovere grazie alle viti standard, rendendo più facile le riparazioni o gli aggiornamenti.

Tra le sue principali caratteristiche troviamo un display da 14 pollici con risoluzione Full HD e supporto 100% sRGB, un processore Intel Core di dodicesima generazione, due porte USB Type-C, una porta USB Type-A, una porta HDM e una batteria che dovrebbe essere in grado di garantire fino a 10 ore di autonomia (con supporto alla ricarica rapida, tanto da arrivare al 50% in 30 minuti).

Prezzi e disponibilità del nuovo Chromebook

Acer Chromebook Vero 514 farà il suo esordio sul mercato negli Stati Uniti nel mese di ottobre al prezzo di 500 dollari mentre in Europa dovrebbe arrivare a novembre al prezzo di 599 euro. Non si tratta di una soluzione economica ma il rispetto dell’ambiente ha il suo prezzo.

