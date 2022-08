Nella giornata di oggi, 23 agosto 2022, LG Electronics ha presentato ufficialmente a IFA 2022 il nuovo LG PuriCare Objet Collection Aero Furniture, una nuova idea di purificatore d’aria che sembra un tavolino.

I purificatori d’aria sono un prodotto con cui tanti utenti hanno ancora poca — rectius nessuna — familiarità, eppure in molti, soprattutto nelle grandi città, ne stanno pian piano scoprendo la grande utilità e li stanno integrando nelle proprie smart home. Tra gli argomenti a sfavore di questa tipologia di prodotti si fa sovente riferimento agli ingombri e all’impatto estetico non propriamente gradevole, per questo motivo ci sono produttori come LG che si stanno dando da fare per trovare qualche soluzione più particolare.

LG PuriCare Objet Collection Aero Furniture ufficiale a IFA 2022

Il nuovo LG PuriCare Objet Collection Aero Furniture presentato a IFA 2022 è sicuramente un ottimo esempio dell’impegno profuso e si pone sulla scia dell’apprezzato modello PuriCare AeroTower svelato qualche mese fa al CES di Las Vegas. Questo nuovo modello si sdoppia come tavolino nel tentativo di rendere sempre meno netta la linea di demarcazione tra oggetti di arredamento dal bel design e purificatori d’aria avanzati dal punto di vista della tecnologia (dalla capacità di purificazione a 360 gradi alle funzioni di semplice utilizzo).

LG PuriCare Objet Collection Aero Furniture è un purificatore d’aria che punta su eleganza e compattezza e promette di inserirsi senza problemi anche negli ambienti meno spaziosi, come possono essere una camera da letto singola o uno studio. Agli utenti è offerta una scelta tra tre colorazioni: Crème Rose, Crème Yellow e Crème Grey; anche il tavolino superiore può essere scelto di forme diversi, circolare oppure allungato, così da trovare la giusta combinazione in abbinamento al resto dell’arredamento.

La superficie superiore liscia di PuriCare Objet Collection Aero Furniture si presta perfettamente per riporre oggetti per la casa o per esporne di decorativi. Sul lato inferiore, integra dei comodi controlli che permettono di accendere o spegnere il purificatore, di gestire le modalità di flusso d’aria e le funzioni di illuminazione ambientale. Vicino al bordo del tavolino superiore e a filo con la superficie sono posizionati dei piccoli indicatori che permettono di tenere d’occhio la connettività Wi-Fi, la qualità dell’aria, la forza del flusso d’aria e lo stato di aggiornamento del dispositivo.

Non solo arredamento: funzioni e caratteristiche

LG PuriCare Objet Collection Aero Furniture non è solo un bell’oggetto di arredamento, ma anche e soprattutto un avanzato purificatore d’aria smart e offre una serie di funzioni utili che permettono di personalizzare l’esperienza d’uso. Basti pensare che gli utenti possono ricaricare comodamente smartphone e cuffie wireless sfruttando il caricabatterie wireless integrato sul tavolino, nonché creare un’atmosfera più piacevole con la funzione mood lighting, i cui otto colori possono essere gestiti molto semplicemente con l’app LG ThinQ.

Quanto alla parte relativa alla purificazione dell’aria, la funzione di filtro multistadio di Aero Furniture combina filtro LG Ultra-fine, Dust Collector Filter (filtro per raccogliere la polvere) e Deodorization Filter. La tecnologia UVnano, inoltre promette di ridurre fino al 99,99% la presenza di batteri e virus sopra e attorno alle pale della ventola di Aero Furniture.

LG non ha perso di vista il profilo della sostenibilità ambientale: il dispositivo viene realizzato con componenti fabbricati con plastica riutilizzabile raccolta da vecchi elettrodomestici e apparecchi elettronici; gli imballaggi sono a loro volta prodotti con materiali riutilizzabili.

Dove scoprire il prodotto e versioni speciali

Lyu Jae-cheol, presidente di LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company, ha rimarcato i punti di forza di questo nuovo purificatore d’aria, promettendo il massimo impegno per continuare ad innovare in risposta alle esigenze degli utenti.

LG PuriCare Objet Collection Aero Furniture sarà esposto insieme ad altri prodotti allo stand di LG a IFA 2022 di Berlino dal 2 al 6 settembre. Prossimamente, LG lancerà delle edizioni limitate con decorazioni di artisti come il pittore sudcoreano Kim Sun-woo e proporrà modelli realizzati con materiali sostenibili.

