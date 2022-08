Un nuovo report proveniente da una fonte affidabile suggerisce che l’attesa per i nuovi MacBook Pro 14″ e MacBook Pro 16″ di Apple con processori della gamma Apple Silicon M2 potrebbe essere lievemente più lunga del previsto: i due nuovi notebook pensati per la clientela “Pro” non dovrebbero arrivare sul mercato prima delle fasi iniziali del 2023. In aggiunta a questo, un’innovazione che nelle scorse settimane aveva destato parecchia curiosità potrebbe mancare all’appello.

Apple MacBook Pro 14″ e 16″: produzione, lancio, e questione 3 nm

La fonte cui si faceva riferimento in apertura è il solito Ming-Chi Kuo: l’analista ha preso la parola su Twitter condensando in poche parole diverse informazioni interessanti. Prima di tutto, Kuo riferisce che le versioni di MacBook Pro 14″ e MacBook Pro 16″ aggiornate con i processori di nuova generazione entreranno nella fase della produzione di massa nel Q4 2022.

Alla luce di queste tempistiche, Kuo arriva alla conclusione secondo cui i nuovi MacBook potrebbero ancora fare uso del processo produttivo a 5 nm — lo stesso, per intenderci, che si ritrova su MacBook Air M2 e MacBook Pro 13″ M2 — e il motivo è presto detto: da TSMC si apprende che i chip a 3 nm contribuiranno alle entrate solo a partire dalla 1H23.

Già precedenti report avevano suggerito le intenzioni di Apple di lanciare dei MacBook con processori M2 pro e M2 Max il prossimo autunno; altre fonti ancora avevano ipotizzato l’adozione del processo produttivo a 3 nm, che costituirebbe un ragguardevole primato per Apple. Ebbene, le nuove informazioni riferite da Kuo sembrano smentire tale ipotesi.

Allo stato attuale, lo scenario è tutt’altro che ben delineato, non ci resta dunque che sperare in chiarimenti in arrivo in autunno, precisamente dall’evento di Apple atteso per il mese di ottobre. Durante questa conferenza si parlerà di software, ma dovrebbe esserci spazio in abbondanza anche per nuovi iPad e nuovi Mac.

