Xiaomi continua a rinnovare la sua gamma di prodotti che, oltre agli smartphone, comprende un gran numero di soluzioni “tech”, con un focus particolare per la Smart Home e i per i dispositivi IoT. La settimana di Xiaomi è iniziata con una nuova serie di novità e, in particolare, con il lancio di nuovi prodotti IoT che vanno ad arricchire la già nutrita offerta del brand. Per il momento, queste novità sono state svelate nel sud-est asiatico e, in particolare, in Malesia e nelle Filippine. Come da tradizione, però, è solo questione di tempo prima che i nuovi dispositivi arrivino anche in Europa. Vediamo i dettagli:

La gamma di dispositivi “smart” di Xiaomi si rinnova con 5 nuovi prodotti

Xiaomi rinnova la sua gamma con il lancio di cinque nuovi prodotti che vanno ad arricchire le soluzioni per la Smart Home dell’azienda. La prima novità è rappresentata dallo Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact, un purificatore d’aria per gli ambienti di casa caratterizzato da dimensioni particolarmente compatte. Il sistema, grazie all’accoppiamento con la Mi Home App, mette a disposizione un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria in tempo reale oltre a varie funzionalità di controllo da remoto.

Da notare anche il debutto di Xiaomi Smart Doorbell 3. Si tratta di un particolare campanello smart che integra una telecamera di sorveglianza con risoluzione 2K e luce a infrarossi per la visualizzazione al buio. La telecamera integrata nel dispositivo è dotata, inoltre, di un angolo di visione di 180 gradi, offrendo la possibilità all’utente di beneficiare di una visione completa dell’area circostante la porta d’ingresso della propria abitazione. Il campanello integra anche un citofono ed una batteria da 5.200 mA. Secondo Xiaomi, la batteria deve essere ricarica appena 3 volte l’anno.

Xiaomi pensa anche a chi ha animali domestici (di taglia non troppo grande) con il lancio del nuovo Smart Pet Food Feeder e della Smart Pet Fountain. Il primo dispositivo si occupa dell’erogazione automatizzata di cibo secco (croccantini per cani o gatti fino a 1,8 chilogrammi) mentre il secondo garantisce un’erogazione d’acqua costante. Entrambi i dispositivi sono compatibili con l’app Xiaomi Home per garantire all’utente il monitoraggio dell’alimentazione degli animali domestici e verificare la necessità di pulizia della fontana e di cambio del filtro.

A completare la gamma di novità presentate da Xiaomi per la sua gamma di dispositivi per la Smart Home c’è la Mi Smart Air 3.5L. Si tratta di una friggitrice ad aria di dimensioni compatte che integra un cestello da 3,5 litri e varie funzionalità di controllo da remoto, con la possibilità di sfruttare anche l’integrazione con Google Assistant. La friggitrice ad aria presenta un display OLED touch che permette una gestione completa delle varie funzionalità, con più di 100 ricette precaricate. La temperatura di cottura arriva fino a 200° C.

I nuovi prodotti svelati oggi da Xiaomi sono già pronti alla commercializzazione, almeno per quanto riguarda alcuni mercati del sud est asiatico. Come anticipato in precedenza, è solo questione di tempo prima che queste novità arrivino anche in Europa e, in particolare, in Italia dove Xiaomi già commercializza un buon numero di dispositivi per la Smart Home. Ulteriori dettagli in tal senso dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

