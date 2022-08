Ieri sera in America ha debuttato la nuova serie TV prequel di Games of Throne, House of the Dragon, la piattaforma di streaming sulla quale viene trasmessa, HBO Max, ha riscontrato problemi per la riproduzione su alcuni dispositivi.

Molte Fire TV Stick non riescono a riprodurre House of the Dragon

In seguito alla prima messa in onda della serie hanno cominciato a susseguirsi diverse segnalazioni, sia su Twitter che su Reddit, di utenti a cui si bloccava l’applicazione HBO Max.

Sulla base delle diverse segnalazioni sembra che ci sia un denominatore comune fra gli utenti colpiti dalla problematica, ovvero l’utilizzo di una Amazon Fire TV Stick per la riproduzione dei contenuti; pare infatti che sui dispositivi Amazon diversi utenti siano incorsi in crash dell’app, senza aver dunque possibilità di visionare il contenuto in questione.

HBO contattata in merito dai colleghi di The Verge ha dichiarato: “House of the Dragon è stata vista con successo da milioni di abbonati a HBO Max questa sera. Siamo a conoscenza di una piccola parte di utenti che tenta di connettersi tramite dispositivi Fire TV che stanno riscontrando problemi e sono in fase di risoluzione per quegli utenti interessati“.

Sembra dunque che l’azienda, venuta a conoscenza dei disservizi, abbia già indagato in merito e stia lavorando per consentire ai propri utenti di usufruire nella maniera corretta del nuovo contenuto disponibile in streaming.

House of the Dragon debutta oggi anche in Italia

Anche nel Bel Paese la nuova serie TV House of the Dragon fa il suo debutto nella giornata odierna, sulla piattaforma Sky (canale Sky Atlantic) e su NOW; la serie verrà trasmessa a poche ore di distanza dall’uscita negli Stati Uniti.

Verrà rilasciato un episodio ogni settimana per un totale di 10 episodi, il primo è disponibile in lingua originale con sottotitoli in italiano; come di consueto per visionare la versione doppiata nella nostra lingua sarà necessario attendere una settimana, dunque lunedì prossimo 29 agosto è la data da segnare per coloro che non vogliono prenderne visione in lingua originale.

Chissà se anche da noi, la curiosità del pubblico per lo spin-off di una delle serie TV di maggior successo degli ultimi anni, avrà effetti indesiderati come i crash avvenuti oltre oceano.

