Il campionato di Serie A prenderà il via il prossimo 13 agosto, con un paio di settimane d’anticipo rispetto alle tradizionali tempistiche per via del nuovo format dei prossimi Mondiali in programma a dicembre. Tutte le partite di Serie A saranno trasmesse da DAZN che ha anche l’esclusiva su 7 partite per ogni turno di campionato.

Con questa partenza anticipata, molti tifosi saranno obbligati a seguire le partite delle prime giornate dalla meta delle proprie vacanze e non dal salotto di casa. Per questo motivo, DAZN ha presentato una lista di 10 “Tech Tips”. Si tratta di una serie di suggerimenti pensati per migliorare l’esperienza di visione in vacanza degli utenti. Ecco i dettagli completi:

I consigli di DAZN per migliorare l’esperienza di visione in streaming anche in vacanza

In vista della partenza del campionato di Serie A del prossimo 13 agosto, DAZN ha presentato una lista di 10 Tech Tips, suggerimenti utili per migliorare l’esperienza di visione non solo a casa ma anche fuori città, durante il periodo di vacanze estive. Dopo la scorsa stagione, la prima che ha visto DAZN trasmettere tutte le partite del campionato, la piattaforma di streaming intende iniziare il nuovo anno sportivo nel modo giusto.

Ecco, quindi, i 10 consigli di DAZN per migliorare l’esperienza di visione in vacanza:

aggiornare con frequenza l’app di DAZN e il sistema operativo del proprio dispositivo; un software aggiornato è sempre la giusta base di partenza per poter garantire un funzionamento ottimale per le applicazioni di streaming e DAZN non fa eccezione; nuovi aggiornamenti aggiungono funzionalità e ottimizzano quelle esistenti garantendo un’esperienza di visione migliore; è opportuni verificare anche i dispositivi compatibili con DAZN

verificare la velocità della connessione Internet ; si tratta di un parametro fondamentale per poter godere di uno streaming di buona qualità, in particolare per gli eventi live come quelli trasmessi da DAZN; per quanto riguarda la piattaforma di streaming di DAZN, in particolare, è richiesta una velocità di connessione di almeno 3 Mbps in download per uno streaming in qualità SD e di almeno 6 Mbps per raggiungere la qualità HD (720p) per i dispositivi mobile; su Smart TV, console, laptop e computer, invece, servono 9 Mbps per uno streaming in HD e almeno 16 Mbps per raggiungere il profilo 1080p che rappresenta la massima qualità di trasmissione della piattaforma

controllare la tecnologia di connessione, in particolare per lo streaming tramite rete mobile ; in questo caso, infatti, per migliorare le prestazioni è consigliabile optare per il 4G o, se disponibile, il 5G che garantisce una marcia in più, contribuendo a migliorare la qualità della connessione

attenzione alle reti Wi-Fi pubbliche ; per seguire eventi in live streaming è necessario avere a disposizione una buona connessione, stabile e in grado di poter garantire una banda in download più che sufficiente; con le reti pubbliche, invece, la banda disponibile viene suddivisa tra i vari utenti connessi e potrebbero essere applicati dei limiti alla velocità effettiva che potrebbero, quindi, pregiudicare le prestazioni reali

attenzione al numero di dispositivi collegati alla rete Internet privata; se si sta utilizzando una rete Internet privata (ad esempio quella della seconda casa) è opportuno sempre verificare il numero di dispositivi connessi a tale rete e l'eventuale utilizzo della banda disponibile; per migliorare la qualità dello streaming è consigliabile disconnettere tutti i dispostivi e dedicare tutta la banda (soprattutto se non particolarmente elevata) alla trasmissione dell'evento

attenzione al posizionamento del router Wi-Fi ; se il collegamento a DAZN avviene tramite la rete Wi-Fi è opportuno assicurarsi che la copertura sia ottimale e che, quindi, il router sia posizionato nel modo giusto, evitando ostacoli come muri che potrebbero ridurre la qualità della rete wireless; per migliorare la copertura della rete Wi-Fi è possibile affidarsi ai migliori ripetitori Wi-Fi ; può essere utile anche puntare su uno dei migliori modem router Wi-Fi in commercio

se possibile, utilizzare il cavo Ethernet per accedere ad Internet ; quando si utilizza la rete Internet di casa è conveniente preferire l'accesso ad Internet tramite il cavo Ethernet andando, ad esempio, a collegare il proprio Smart TV al router via cavo, preferendo questo tipo di collegamento a quello tramite Wi-Fi

aprire l'app con un po' di anticipo rispetto all'avvio dell'evento; per seguire una partenza con DAZN è conveniente collegarsi in anticipo rispetto alla partenza effettiva dell'evento; si tratta di una buona norma per avviare lo streaming nel modo corretto e evitare problemi durante l'evento

controllare il metodo di pagamento ; accedere a DAZN non è gratuito (purtroppo) ed è necessario attivare un abbonamento inserendo un sistema di pagamento periodico (l'addebito sarà mensile); prima della partenza del campionato di Serie A è opportuno verificare che l'account sia configurato nel modo corretto e che, quindi, il metodo di pagamento del proprio account sia stato inserito nel modo corretto

DAZN è utilizzabile anche all'estero; chi è in vacanza al di fuori dell'Italia ha la possibilità di accedere al proprio account DAZN senza limitazioni e senza costi aggiuntivi se lo streaming avviene in UE; al di fuori dei Paesi UE, invece, gli utenti possono vedere i contenuti disponibili in quel Paese; per collegarsi alla versione italiana di DAZN da un Paese extra UE è possibile ricorrere ad una delle migliori VPN sul mercato

Adottando questi “tech tips” è possibile migliorare l’esperienza di visione di DAZN anche durante le vacanze e, più in generale, seguire nel migliore dei modi il campionato. Se, però, DAZN non funziona ci sono vari sistemi per rimediare. Maggiori dettagli sono disponibili nella guida qui di sotto:

Problemi con DAZN? Con la nuova stagione arrivano diversi canali di supporto

La nuova stagione di Serie A segna anche la partenza di diversi nuovi canali di supporto messi a disposizione da DAZN ai suoi clienti. Chi ha attivato un abbonamento con la piattaforma di streaming, infatti, può contattare il Servizio Clienti DAZN chiamando al numero +39 02 8295 8308. L’assistenza è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 23:00 e nei weekend dalle ore 12:00 alle 23:00.

A disposizione degli utenti c’è anche il canale di supporto tramite WhatsApp al numero +39 3406473487, disponibile dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 23:00. Da segnalare la possibilità di richiedere assistenza tramite la Web Chat integrata nella sezione Guida del sito DAZN e il canale Twitter @DAZN_HELP_ITA.

