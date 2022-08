Nella giornata di ieri Skoda ha pubblicato un altro assaggio dell’inedita concept che verrà svelata a fine mese, il 30 agosto. La sette posti completamente elettrica nota come Skoda VISION 7S mostra stavolta quella che è la tecnologia che porta in campo, presentando gli interni, decisamente avanguardistici con tanto di volante piatto e schermo centrale verticale. Ecco tutti i dettagli di questo nuovo approccio futuristico che, negli anni a venire non escludiamo possa trovar posto all’interno della gamma di serie di Skoda.

L’abitacolo del futuro di Skoda: fra comodità e tecnologia

Circa un mese fa, la casa automobilistica ceca svelava al pubblico una sorta di bozzetto pensato per mostrare lo spazio a bordo della concept car VISION 7S. In quell’occasione Skoda sottolineava gli interni minimalisti caratterizzati da uno spazio abbondante utile a ospitare fino a sette persone disposte in tre file di sedili. Il nuovo linguaggio del design è minimalista, funzionale e autentico. In futuro, continueremo a concentrarci sui tradizionali punti di forza di Skoda, fra cui l’abitabilità, la facilità d’uso e un elevato livello di funzionalità. Con la nostra nuova filosofia estetica poniamo ancora maggior enfasi sull’esperienza del cliente attraverso elementi interni mobili e caratteristici di nuova concezione come un seggiolino per bambini integrato (posto al centro della vettura, sulla console centrale perché il posto più sicuro) dichiarava in quell’occasione Oliver Stefani, responsabile del reparto design di Skoda.

Oltre al bozzetto qui sopra, Skoda sottolineava già un mese fa di come il suo concept VISION 7S presenti un ampio cruscotto orizzontale che si estende fino alle portiere dell’auto, vi sia un supporto per le mani posizionato in maniera smart per rendere più agevole e comodo interagire con lo schermo centrale touch. Rilevante anche l’illuminazione, che mette in evidenza le diverse aree dell’abitacolo oltre a essere utile quando si sale o si scende dall’auto, con elementi tattili e visivi interattivi. E a riprova della cura tecnologica del concept vi sono anche dei supporti per dispositivi multimediali posti sugli schienali dei sedili anteriori, per i bambini e, in generale, per i passeggeri che siedono dietro.

Una chicca di Skoda VISION 7S? Le due configurazioni “Guida” e “Relax“. Quando è impostata la prima tutti i comandi sono collocati nella posizione più comoda e lo schermo touchscreen centrale è posizionato in verticale in maniera tale da mostrare tutte le informazioni rilevanti. Quando è attiva invece la modalità “Relax”, attivabile durante la ricarica o ad auto in sosta, sia il volante che il quadro strumenti scorrono in avanti, mentre i sedili della prima e della seconda fila arretrano per offrire più spazio possibile per rilassarsi, per l’appunto.

Spazio al minimalismo e alla tecnologia: un assaggio degli interni

Ora, se queste informazioni Skoda le aveva condivise un mese, nelle ultime ore torna a mostrare alcuni dettagli riguardo agli interni della sua concept VISION 7S. Per questo ha condiviso un’altra immagine, meno fumettata e più concreta della precedente in cui si intravede la disposizione degli elementi della parte anteriore dell’abitacolo e del cruscotto.

Spicca in primis il volante piatto, largo e basso che ricorda da vicino quello delle auto di Formula 1, o di altre super sportive per intenderci. Ma si nota molto bene anche lo schermo centrale, un ampio pannello che si sviluppa in verticale e che fa da centro multimediale e di controllo per l’auto. A sinistra c’è invece un quadro strumenti digitale che riprende le forme del volante (è largo), sotto una console con comandi rotanti e pulsanti di controllo, che si accordano con le linee minimali degli interni dell’auto.

La concept Skoda VISION 7S sarà comunque presentata al pubblico fra due settimane, il 30 agosto, occasione in cui conosceremo meglio tutti i dettagli e le particolarità di un esemplare che punta a innovare.

