Come di consueto il secondo martedì del mese vede il rilascio, da parte di Microsoft, di un aggiornamento che dovrebbe contenere correzioni e miglioramenti per Windows. L’ultimo Patch Tuesday però sembra aver portato anche qualche problema ad alcuni utenti, scopriamo insieme qualcosa in più.

Windows 11 KB5016629 porta con sé alcuni problemi

Durante il mese di agosto il colosso di Redmond ha rilasciato l’aggiornamento KB5016629, la patch include miglioramenti della sicurezza ed alcune correzioni (bug fix) ma, come a volte accade, in questa circostanza ha causato anche qualche problema ad alcuni utenti.

Tanto per iniziare alcuni utenti non sono riusciti ad installare correttamente l’aggiornamento, a seguito della canonica procedura di download ed installazione compare un avviso di errore “Errore di installazione – 0x80073701” accanto alla stringa relativa “Aggiornamento cumulativo 2022-08 per Windows 11 per sistemi basati su x64 (KB5016629)”. Microsoft non ha però, nonostante le varie segnalazioni da parte degli utenti, riconosciuto il bug in questione.

Un problema che invece l’azienda ha riconosciuto riguarda un bug che potrebbe interrompere XPS Viewer: l’utente potrebbe non essere in grado di aprire documenti XPS in lingue diverse dall’inglese, il bug riguarda i file XML Paper Specification (XPS) e Open XML Paper Specification (OXPS).

Qualora il vostro computer fosse afflitto da questo bug, oltre a visualizzare il messaggio di errore “Questa pagina non può essere visualizzata”, potreste riscontrare un elevato utilizzo della CPU e un significativo aumento dell’utilizzo della memoria dell’app.

L’azienda, come già detto, ha riconosciuto il problema (che a suo dire dovrebbe affliggere gli utenti domestici in maniera minore) e ha rassicurato di essere già al lavoro per implementare una soluzione con il prossimo aggiornamento.

