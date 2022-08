Spotify ha appena lanciato una nuova promozione che permette di beneficiare di ben 3 mesi di abbonamento Premium gratuitamente, un’ottima occasione senza alcun dubbio. Si tratta di una promozione valida fino al prossimo 11 settembre 2022 che è tuttavia riservata a una fetta ben precisa di utenti, coloro i quali non hanno ancora provato il piano Spotify Premium, per tutti gli altri nulla da fare. Ma scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova offerta e come approfittarne.

Spotify Premium gratis per 3 mesi: come e per chi

Come anticipato, c’è tempo fino all’11 settembre 2022 per poter approfittare della promozione in questione che mette a disposizione 3 mesi di Spotify Premium gratuitamente per gli utenti che non hanno ancora provato quest’ultima formula d’abbonamento. Per chi non lo sapesse, il piano Premium di Spotify permette di scaricare la musica per ascoltarla offline, elimina gli annunci pubblicitari e le interruzioni che ne derivano.

Comunque, per approfittare dei 3 mesi gratis di Spotify Premium non c’è altro da fare che recarsi sulla pagina web ufficiale dedicata (qui) e cliccare su “Approfitta di 3 mesi gratis” seguendo poi tutte le indicazioni riportate a schermo, per creare un nuovo profilo o accedere con le proprie credenziali.

Questa promozione, oltre che col piano Individual, quello classico da 9,99 euro la mese (importo che verrà prelevato al termine dei 3 mesi gratuiti) funziona anche con la formula Student (da 4,99 euro al mese), formula valida per gli studenti idonei iscritti alle università.

Vi ricordiamo che la promozione scade l’11 settembre 2022, è valida solo per chi non ha mai attivato Spotify Premium e che è annullabile in qualsiasi momento (quindi anche prima di dover pagare la rata). Ma per maggiori dettagli, per fugare dubbi o per leggere i termini e le condizioni della promozione questa è la pagina da visitare.

