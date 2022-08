Il settore delle auto elettriche continua ad essere piuttosto movimentato e tutti i principali brand si preparano a lanciare nuovi modelli per aggredire un mercato che nei prossimi anni dovrebbe garantire vendite notevoli e anche Hyundai scalda i motori con due veicoli economici.

Stando alle notizie provenienti dal continente asiatico, le due auto elettriche su cui Hyundai sta lavorando sarebbero due modelli da lanciare sul mercato ad un prezzo di partenza inferiore alla soglia psicologica dei 20.000 euro e ciò li renderebbe estremamente interessanti, in quanto si tratta di una fascia di prezzo nella quale le possibilità di scelta sono piuttosto limitate.

Cosa sappiamo delle due nuove auto elettriche di Hyundai

Pare che i due nuovi veicoli avranno il compito di succedere a Hyundai i10 e faranno parte del gruppo di una dozzina di auto elettriche che il popolare brand asiatico ha in programma di lanciare nel Vecchio Continente entro il 2030.

Uno dei due modelli sarà senza dubbio una city car mentre l’altro dovrebbe essere una sua variante più “robusta”, magari simile alla Volkswagen ID.1 e la loro produzione di massa dovrebbe essere avviata rispettivamente intorno alla metà del 2023 e nella parte finale del 2024.

Per quanto riguarda i motori elettrici, Hyundai avrebbe deciso di puntare sulle soluzioni offerte da BorgWarner, capaci di garantire una potenza di picco di 135 kW (181 CV).

Andreas-Christoph Hofmann, capo della divisione marketing di Hyundai Motor Europe, ha spiegato che le city car elettriche rappresentano un tipo di auto difficile da vendere in modo redditizio e ciò in quanto il loro basso prezzo di listino si concilia male con gli elevati costi da sostenere per dotarle di tutte le tecnologie necessarie.

Ricordiamo che lo scorso mese il produttore asiatico ha svelato Hyundai IONIQ 6, nuova berlina coupé che è stata già considerata come una possibile rivale diretta di Tesla Model 3.