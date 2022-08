Dopo il successo di Pronte & in Stock di queste ultime settimane, NVIDIA rinnova le sue offerte con una promozione dedicata agli utenti che desiderano acquistare una GPU della gamma RTX da installare nel proprio PC da gaming oppure già integrata in un notebook o in un PC desktop. Grazie alle offerte di alcuni partner di NVIDIA, infatti, acquistare una nuova scheda video RTX diventa ancora più semplice, in particolare in occasione di Ferragosto. Con le nuove promozioni svelate oggi da NVIDIA, infatti, è possibile acquistare ben 10 modelli di GPU, 3 modelli di laptop e un PC desktop con condizioni agevolate. Ecco tutte le offerte:

Le offerte della settimana per le schede video NVIDIA

Tornano le offerte NVIDIA che ci permettono di acquistare una nuova scheda video RTX con condizioni particolarmente agevolate e in pronta consegna, senza problemi di disponibilità come avvenuto in passato. Tra le proposte più interessanti del momento, presentate dai partner di NVIDIA, ci sono le offerte di Amazon. Sullo store di Amazon, infatti, è possibile acquistare una MSI GeForce RTX 3080TI VENTUS 3X OC LHR 10GB in offerta a 1279 euro. Per chi cerca una GPU con una marcia in più, invece, c’è la MSI GeForce RTX 3090TI GAMING TRIO 24G a 1566 euro.

Da segnalare anche le offerte di Next. Lo store partner di NVIDIA ci consente di acquistare una Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti OC Gaming in offerta a 769 euro. Da segnalare anche l’offerta dedicata alla ZOTAC GeForce RTX 3080 Ti 12GB Trinity OC in sconto a 1199 euro. A completare la gamma di offerte c’è la Zotac GeForce RTX 3080 Ti AMP Holo in sconto a 1329 euro.

Tra le offerte disponibili si segnalano le promo Yeppon che propone la PNY GeForce RTX 3060 Ti 8GB XLR8 Gaming a 529,99 euro e la PNY GeForce RTX 3070 8GB UPRISING a 659,99 euro. Da notare anche la PNY RTX 3070 Ti 8Gb XLR8 Gaming a 759,99 euro. Completa la gamma di offerte la Asus GeForce RTX 3050 Dual OC a 399 euro da Drako.

Le offerte della settimana per i laptop e i PC con RTX NVIDIA

Le offerte proposte questa settimana da NVIDIA non si limitano alle sole GPU stand alone. A disposizione degli utenti ci sono anche tre laptop ed un PC in sconto. Si tratta di promozioni davvero interessanti che consentono di accedere ad una macchina completa e supportata dalle tecnologie RTX di casa NVIDIA.

Le offerte in questione sono:

Le nuove offerte proposte da NVIDIA per questa settimana rappresentano l’occasione giusta per passare ad una delle proposte della gamma RTX. Le promozioni sono valide per tutta la settimana e fino ad esaurimento delle scorte disponibili presso i vari partner che supportano NVIDIA nell’iniziativa.

