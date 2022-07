NVIDIA ha annunciato importanti novità per la sua tecnologia NVIDIA Reflex che continua a registrare un incremento del supporto, sia lato software che lato hardware. La tecnologia di NVIDIA che consente di ridurre la latenza del sistema, migliorando le prestazioni in gaming, può ora contare su cinque nuovi giochi supportati (di cui quattro già disponibili) oltre che su svariati monitor e mouse compatibili.

Per gli utenti, quindi, accedere e sfruttare i vantaggi di NVIDIA Reflex diventa ancora più semplice. Nel frattempo, NVIDIA ha svelato il bundle GeForce RTX – Face Your Demons che garantirà diversi giochi in regalo, in collaborazione con Bethesda Softworks, per i giocatori che acquisteranno una scheda video RTX compatibile oppure un PC o un laptop con GPU RTX. Ecco i dettagli completi:

NVIDIA Reflex: cresce il supporto con nuovi giochi, monitor e mouse compatibili

Partiamo da NVIDIA Reflex e dalla crescita del supporto a questa tecnologia. L’azienda ha annunciato che, da questo mese, il sistema che riduce la latenza del sistema, migliorando la competitività dei giocatori, sarà supportato da quattro nuovi giochi a cui si affiancherà un altro titolo in uscita.

Tra i nuovi giochi che supportano NVIDIA Reflex troviamo Deep Rock Galactic, LEAP, ICARUS, Nine to Five e Warhammer 40.000 Deluxe (quest’ultimo sarà lanciato con supporto NVIDIA Reflex oltre che DLSS e Ray Tracing). Grazie a NVIDIA Reflex, la latenza dei giochi citati si riduce del 30-50% in base al titolo, con evidenti miglioramenti per le prestazioni.

Da notare che Deep Rock Galactic, LEAP e ICARUS possono contare anche sul supporto DLSS con ICARUS che include anche il supporto al Ray Tracing. Secondo NVIDIA, ad utilizzare quotidianamente NVIDIA Reflex sono già oltre 20 milioni di giocatori in tutto il mondo. Questa tecnologia per la riduzione della latenza diventa, quindi, sempre più supportata e diffusa.

La conferma arriva anche dai nuovi monitor e mouse compatibili con NVIDIA Reflex. La tecnologia è ora disponibile anche per i monitor G-SYNC:

AGON PRO AG274QG di AOC, un display G-SYNC ULTIMATE da 27 pollici, 240 Hz, 2560×1440

un display G-SYNC ULTIMATE da 27 pollici, 240 Hz, 2560×1440 ViewSonic Gaming ELITE XG321UG, un display da 32 pollici, 144 Hz, 3840×2160 G-SYNC ULTIMATE Mini-LED, 1152 full-array local dimming

Tra i mouse Reflex troviamo, invece, tre nuovi modelli:

MM720 di Cooler Master

Pulsefire Haste Wireless di HyperX

Legion M300S di Lenovo

Disponibile il nuovo bundle GeForce RTX – “Face Your Demons” per chi acquista una scheda video NVIDIA

NVIDIA e Bethesda Softworks hanno presentato il bundle GeForce RTX – “Face Your Demons” che include:

Ghostwire: Tokyo

DOOM Eternal

DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part One

DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part Two

Un DOOM Eternal Year One Pass

Il valore complessivo del bundle è di circa 130 euro. Tutti i giochi, inoltre, supportano NVIDIA DLSS. Per accedere al bundle è sufficiente acquistare un desktop, un laptop o una GPU GeForce RTX 3080, 3080 Ti, 3090 e 3090 Ti presso uno dei partner che aderisce all’iniziativa.

