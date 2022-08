In questi anni Elon Musk, il popolare CEO di Tesla, si è fatto conoscere per la sua voglia di lanciarsi in nuovi progetti, alcuni anche molto ambiziosi, come ad esempio il robot umanoide Optimus.

Negli ultimi mesi il miliardario ha fatto molto parlare di sé per la decisione di acquistare Twitter e, dopo alcune settimane, per la sua retromarcia, con la conseguente reazione del social network e gli inevitabili strascichi legali.

Elon Musk e il suo social network

Ma, a quanto pare, la “voglia di social” di Elon Musk non si è attenuata ed è lo stesso miliardario a confermarlo su Twitter, ove alla specifica domanda se abbia pensato di creare una sua piattaforma social nel caso in cui naufragasse l’affare con Twitter, ha risposto semplicemente “X.com”.

Questa non è la prima volta che il patron di Tesla ipotizza il lancio di un concorrente diretto di Twitter e, prima della sua offerta di acquisizione di tale social network, Musk non ha fatto segreto di avere preso in considerazione la possibilità di creare una propria piattaforma.

E a tal proposito, i legali di Twitter hanno incluso anche tale aspetto nella propria linea difensiva nella causa contro Elon Musk, precisando che tra i timori dell’azienda vi fosse anche che la possibilità che il miliardario sfruttasse i dati forniti da Twitter per creare un nuovo social network.

La scorsa settimana, in occasione dell’assemblea con gli azionisti, il CEO di Tesla si è soffermato anche su X.com, spiegando di avere una visione più ampia di ciò che pensava potesse essere la X Corporation in passato e aggiungendo che “È una visione piuttosto grandiosa e, naturalmente, potrebbe essere iniziata da zero, ma penso che Twitter accelererebbe da tre a cinque anni”.

X.com era inizialmente una banca online co-fondata da Musk nel 1999 e la società si è fusa con un altro sistema di pagamento, divenendo PayPal, che eBay ha acquistato nel 2002 per 1,5 miliardi di dollari. Nel 2017 Musk ha acquistato il nome di dominio “X.com” da PayPal, dichiarando che il sito aveva “un grande valore sentimentale” e ha rilanciato il sito web, che tuttavia da allora non ha subito modifiche.

Sarà davvero questo sito a trasformarsi nel nuovo social network sognato da Elon Musk?