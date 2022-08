Ci possono essere mille motivi per cui qualcuno voglia nascondere una tele4camera in casa propria: per controllare i bambini o gli anziani ma anche per poter essere avvisati qualora qualche malintenzionato entrasse in casa in nostra assenza. Spesso però si tratta di oggetti difficili da nascondere, che un ladro potrebbe individuare e mettere fuori uso, o che potrebbero in ogni caso interferire con la vita quotidiana.

Grazie alla proposta di oggi, che arriva direttamente dallo store online TomTop, potete portarvi a casa una telecamera decisamente compatta ma completa, il tutto a un prezzo davvero sorprendente, inferiore ai 10 euro. Ecco i dettagli della proposta.

Mini Spy Camera 1080P

Pur essendo decisamente compatta (è poco più larga e alta di due microSD affiancate) la telecamera è decisamente completa. Ha un sensore 1080P che permette di catturare immagini in alta risoluzione, cos1ì da poter identificare i volti delle persone e dispone di sei LED a infrarossi per illuminare la scena di notte e offrire una comodissima visione anche al buio.

Può essere collegata a qualsiasi PC per registrare video quando viene rilevato un movimento, mentre la microSD interna (fino a 32 GB) può scattare immagini e inviarle all’utente. Il software di gestione è in grado di cancellare autonomamente i file più vecchi, così da avere sempre spazio per quelli nuovi e non lasciare mai scoperto l’utente.

Previous Next Fullscreen

Grazie a un potente magnete e a una basetta adesiva la telecamera può essere montata ovunque ed essere occultata in mezzo ai libri, dietro a una pianta o sul soffitto, a patto di avere una presa di corrente nei paraggi. La telecamera va infatti alimentata tramite una porta USB proprietaria (con connettore USB-A all’altra estremità) ma garantisce fino a 100 minuti di autonomia anche senza corrente, così da funzionare anche in caso di blackout o nella malaugurata ipotesi in cui un ladro dovesse tagliare la corrente.

La base magnetica permette di ruotare la telecamera di 120 gradi sull’asse orizzontale e 360 gradi su quello verticale, così da trovare sempre la perfetta angolazione per riprendere la propria casa. Potete acquistare Mini Spy Camera su TomTop a soli 8,96 euro, IVA inclusa, a cui aggiungere poco meno di 5 euro per le spese di spedizione. La merce si trova nei magazzini italiani quindi i tempi di consegna sono decisamente ridotti e non ci saranno tasse aggiuntive da pagare.

Acquista Mini Spy Camera su TomTop

Informazione Pubblicitaria