Nella giornata di oggi, in Cina, OPPO ha aggiornato la propria line-up di indossabili sia nella fascia alta della categoria con i nuovi OPPO Watch 3 e Watch 3 Pro (di cui abbiamo parlato qui) che nella proposta più economica grazie all’introduzione della OPPO Band 2.

La nuova smartband economica del colosso cinese sfida a viso aperto Smart Band 7 e 7 Pro puntando a conquistare un segmento in cui Xiaomi non sembra avere rivali.

L’intento di OPPO con la nuova Band 2 è chiaro: inserirsi nell’intersezione tra smartwatch e smartband realizzando un ibrido che possa offrire il meglio delle due categorie.

Specifiche tecniche di OPPO Band 2

La principale novità della OPPO Band 2 rispetto al predecessore sta tutta nel nuovo display AMOLED da 1,57 pollici con risoluzione da 256 x 402 pixel e una luminosità massima di 500 nits che strizza l’occhio agli schermi per smartwatch grazie al nuovo rapporto d’aspetto e l’utilizzo del vetro 2.5D.

In questo comparto il braccialetto va a scontrarsi indubbiamente con la Xiaomi Smart Band 7 Pro che sfoggia un display simile per caratteristiche, dimensioni e forma.

Sotto il cofano la Band 2 non può vantare la nuova piattaforma per dispositivi indossabili Snapdragon Wear W5 di Qualcomm – annunciata nelle scorse settimane e presente su Watch 3 e 3 Pro – ma sul chip proprietario Apollo 3.5 affiancato da 8 MB di RAM e 128 MB di spazio di archiviazione.

Presenti, inoltre, il modulo GPS, il lettore per la frequenza cardiaca nonché il sensore SpO2 per monitorare l’ossigenazione del sangue e il chip NFC abilitato per i pagamenti contactless.

La smartband può contare su una batteria da 200 mAh e un’autonomia dichiarata dal produttore di 14 giorni con una singola carica grazie anche all’utilizzo del Bluetooth Low Energy 5.0.

Prezzi e disponibilità

OPPO Band 2 debutterà sul mercato cinese dal 19 agosto nelle colorazioni grigio con cinturino bianco e azzurro e una variante in alluminio nero e cinturino abbinato.

Parlando di prezzi: in Cina verrà lanciata a un prezzo di 229 CNY (circa 33 euro al cambio) nella variante senza NFC e 269 CNY (39 euro circa) per quella con NFC.

Tutto tace su un’eventuale commercializzazione in Italia ma vi terremo aggiornati a riguardo.

