State cercando un buon paio di cuffie true wireless (quelle in cui i due auricolari non sono collegati tra loro da un filo) ma avete un budget piuttosto contenuto a vostra disposizione? I grossi calibri, a cui recentemente si è aggiunta anche Google, puntano su modelli di fascia alta che però costano parecchio. Meglio allora dirottare l’attenzione su brand più attendi al prezzo, come Redmi, compagnia nata da una costola di Xiaomi e specializzata in prodotti di qualità venduti al giusto prezzo.

Redmi AirDots 3 Pro

Oggi TomTop, noto store online che spedisce anche in Italia, propone le cuffie Redmi AirDots 3 Pro a un prezzo particolarmente aggressivo, appena 52,83 euro. Si tratta del fiore all’occhiello del brand cinese, con sistema di cancellazione attiva del rumore che raggiunge i 35 decibel, latenza a 69 millisecondi per utilizzarle anche nel gaming e un’autonomia niente male.

Le AirDots 3 pro sono dotate di connettività Bluetooth 5.2 che migliora la copertura del segnale e riduce i consumi: con una singola carica si raggiungono le sei ore con cancellazione disattiva e circa tre ore con cancellazione attiva. Utilizzando la custodia, che integra una batteria da 470 mAh, è possibile raggiungere le 28 ore di autonomia complessiva, sempre con la cancellazione spenta.

La tecnologia di cancellazione offre anche la funzione di trasparenza, per ascoltare la propria musica pur restando consapevoli di quanto avviene nell’ambiente circostante, una soluzione ideale per chi le usa per correre o camminare. Utilizzando poi l’app Xiaoai è possibile personalizzare il funzionamento dei controlli touch e le varie modalità di ascolto.

Non manca la certificazione IPX4 che permette di utilizzare le cuffie Redmi AirDots 3 Pro anche sotto la pioggia o mentre si pratica lo sport, visto che nemmeno la sudorazione più intensa le metterà in crisi. Potete acquistare le cuffie Redmi su TomTop utilizzando il link sottostante a 52,83 euro, prezzo che include IVA, spese di spedizione ed eventuali dazi doganali all’arrivo della merce in Italia.

Acquista Redmi AirDots 3 Pro su TomTop

