Google ha appena rilasciato una versione web della sua app Read Along per Android, uno strumento prezioso per i più piccoli per imparare a leggere, ma volendo anche per i grandi per migliorare la pronuncia dell’inglese e di altre lingue. E così dallo smartphone si passa al browser, o meglio, ai browser perché, nonostante sia ancora in beta è già da oggi disponibile su Google Chrome, Firefox e Microsoft Edge, in arrivo su Safari. Premessa, non è ancora disponibile la lingua italiana, ma non escludiamo future implementazioni. Intanto, scopriamo meglio di che si tratta.

Cos’è Read Along di Google e come funziona

Come anticipato, Read Along è lo stesso servizio finora disponibile esclusivamente sotto forma di app per dispositivi Android, un servizio che include centinaia di storie illustrate suddivise per livelli di lettura. Grazie alla tecnologia di riconoscimento vocale, Google fornisce ai bambini che leggono ad alta voce dei feedback verbali e visivi per aiutarli a imparare a leggere. Se le parole vengono pronunciate male sono sottolineate in rosso, vicevera in blu, tutto quanto col supporto di Diya, un assistente di lettura virtuale che fa da guida e da sprone per proseguire nella lettura e nell’apprendimento.

Ad oggi Read Along come sito web è in formato beta, supporta nove lingue (fra cui l’inglese, lo spagnolo, il portoghese e l’hindi) e funziona sui principali browser per PC (ad esclusione di Safari, ma solo per il momento), come anticipato.

L’obiettivo di Google è renderlo come strumento di lettura per gli studenti nelle scuole, come nuova opportunità per insegnanti e dirigenti scolastici di tutto il mondo. Si tratta di un progetto che è nato tre anni fa e che sta pian piano riscontrando un discreto successo.

Oltre al lancio del sito web di Read Along stiamo aggiungendo anche alcune storie nuove di zecca. Abbiamo collaborato con due nuovi creators di YouTube, ChuChu TV e USP Studios per adattare alcuni dei loro video popolari in un formato da libro di fiabe. La nostra collaborazione con Kutuki continua mentre adattiamo la loro collezione di libri di alfabeto inglese e hindi e libri di fonetica per i lettori più giovani; quei titoli saranno disponibili entro la fine dell’anno.

Per maggiori dettagli e per un assaggio di questo servizio, che può chiaramente essere utile anche ai più grandi che intendono imparare a pronunciare bene e a leggere una nuova lingua, questo è il link che dà l’accesso al sito web di Read Along. Per il supporto alla lingua italiana, bisognerà pazientare.

Forse ti sei perso: i migliori Chromebook del mese, la nostra selezione aggiornata