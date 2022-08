Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica multi-piattaforma e tra le tante novità annunciate di recente vi è anche quella delle comunità.

Così come spiegato dagli sviluppatori, si tratta della soluzione studiata per semplificare la gestione delle conversazioni tra particolari tipologie di gruppi, come le organizzazioni, le scuole o le facoltà universitarie, il tutto con l’obiettivo di essere da supporto per le attività della vita di tutti i giorni.

Le comunità in arrivo anche su WhatsApp Desktop

Dopo avere condiviso la sua visione per le comunità su WhatsApp, Mark Zuckerberg non ha annunciato ulteriori dettagli sullo stato dello sviluppo della funzionalità ma, di tanto in tanto, attraverso le varie versioni beta emergono delle anticipazioni.

Ebbene, pare che il team di WhatsApp abbia in programma di portare le comunità anche sull’app desktop con un futuro aggiornamento.

Così come viene mostrato da questo screenshot, WhatsApp sta lavorando per portare una scheda comunità direttamente all’interno dell’intestazione dell’elenco delle chat sul client web o desktop.

Grazie a tale pulsante sarà possibile aprire la home delle comunità, ossia un luogo in cui tutte le comunità di cui si fa parte vengono mostrate (in futuro sarà anche possibile creare una nuova comunità attraverso tale scheda).

Si tratta di una funzionalità in fase di sviluppo anche su WhatsApp Beta per Android e per iOS ma al momento non vi sono informazioni su quando sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come provare le versioni beta del servizio

Se desiderate provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e macOS (qui).

Chi desidera provare in anteprima le novità studiate per i dispositivi Android può farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendosi al canale di beta testing (trovate la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) o installando manualmente i file APK di una delle versioni beta, disponibili su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

