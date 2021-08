Come diventare beta tester per provare le ultime novità di WhatsApp Desktop

Il team di sviluppatori di WhatsApp è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multipiattaforma e, sebbene le principali attenzioni siano dedicate alle applicazioni per i dispositivi mobile, di tanto in tanto qualche novità viene introdotta pure nel client desktop.

E così, dopo avere implementato il supporto multi-dispositivo con apposite versioni beta su Android e iOS, il team di WhatsApp si è ora dedicato alla versione Web del servizio di messaggistica e al client desktop per migliorare il supporto a tale funzionalità.

Come provare il supporto multi-dispositivo su WhatsApp Desktop

Come apprendiamo da WABetaInfo, WhatsApp sta lanciando un programma beta pubblico per WhatsApp Desktop, grazie al quale gli utenti avranno la possibilità di testare nuove funzionalità.

Quando si installa WhatsApp per Desktop beta per la prima volta, si diviene ufficialmente un beta tester e si riceveranno in automatico tutti gli aggiornamenti beta, quindi non sarà necessario installare manualmente un nuovo file eseguibile ogni volta che c’è un update. Al momento la beta più aggiornata è la versione 2.2133.1.

E così i beta tester di WhatsApp Desktop possono iniziare a testare alcune nuove funzionalità, come ad esempio una nuova esperienza durante la registrazione dei messaggi vocali, con un’interfaccia modificata e la possibilità di ascoltare il messaggio vocale prima di inviarlo, funzionalità già in sviluppo sulle versioni per Android e iOS.

Il client desktop riceve periodicamente degli aggiornamenti per il canale beta e gli utenti, nel caso in cui dovessero riscontrare dei problemi, sono invitati a segnalarli al team di sviluppatori inviando un feedback: è possibile contattarlo attraverso il menu delle Impostazioni del client, andando sulla sezione Contattaci (è richiesto l’invio di uno screenshot che possa aiutare a capire meglio quale sia il problema riscontrato).

Come aderire al programma beta pubblico

Se desiderate provare in anticipo le novità di WhatsApp Destop, potete aderire al relativo programma beta semplicemente installando l’ultima versione beta disponibile, che può essere scaricata da dispositivi Windows e macOS.